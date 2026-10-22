PSSSB Group D Admit Card 2026 Link जारी, sssb.punjab.gov.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF
PSSSB Group D Admit Card 2026 OUT: पंजाब ग्रुप डी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
PSSSB Group D Admit Card 2026 OUT: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने आज 22 अक्टूबर को विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत ग्रुप D की लिखित परीक्षा के लिए Punjab Group D Admit Card 2026 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। यह परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को पंजाब के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सेवादार, चौकीदार, सफाई सेवक, वॉचमैन, ऑफिस हेल्पर और लैब अटेंडेंट समेत कुल 2,098 पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
Punjab Group D Admit Card-हाइलाइट्स
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) द्वारा इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 2,098 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी तालिका में देखें।
|
भर्ती संस्थान का नाम
|
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB)
|
परीक्षा का नाम
|
PSSSB ग्रुप D भर्ती परीक्षा 2026
|
विज्ञापन संख्या
|
04/2026
|
कुल पद
|
2,098 पद
|
पद के नाम
|
सेवादार, चौकीदार, सफाई सेवक आदि
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
22 अक्टूबर 2026 (जारी हो चुका है)
|
लिखित परीक्षा तिथि
|
25 अक्टूबर 2026
|
परीक्षा का माध्यम
|
ऑफलाइन (OMR शीट)
|
आधिकारिक वेबसाइट
PSSSB Group D Admit Card 2026 Download Link
PSSSB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?
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बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर 'Current News' या 'Admit Card' सेक्शन में जाएं।
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फिर "Group D Admit Card (Advt. No. 04/2026)" वाले लिंक पर क्लिक करें।
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अपना Application Number और Date of Birth दर्ज करके लॉगिन करें।
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स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।
PSSSB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2026 में उल्लिखित महत्वपूर्ण विवरण
हॉल टिकट डाउनलोड करने के पश्चात अभ्यर्थियों को उसमें दर्ज निम्नलिखित जानकारियों का मिलान एवं सत्यापन कर लेना चाहिए:
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अभ्यर्थी का नाम
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रोल नंबर
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एप्लीकेशन नंबर
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जन्म तिथि
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वर्ग
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फोटो और हस्ताक्षर
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परीक्षा की तिथि एवं समय और शिफ्ट
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रिपोर्टिंग का समय
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परीक्षा केंद्र का नाम व पूरा पता
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परीक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.