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[लिंक एक्टिव] Rajasthan Computer Instructor Admit Card 2026 LIVE: बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एडमिट कार्ड जारी, SSO ID से डाउनलोड करें हॉल टिकट

Vijay Pratap Singh
By Vijay Pratap Singh
Aug 19, 2026, 12:25 IST

Rajasthan RSSB Computer Instructor Admit Card 2026 OUT: राजस्थान वरिष्ठ और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आधिकारिक पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in पर हॉल टिकट उपलब्ध करा दिए हैं। अभ्यर्थी अपनी SSO ID की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहां RSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एडमिट कार्ड 2026 का Direct Link, परीक्षा तिथि, Debarred Candidates List समेत सभी लाइव और लेटेस्ट अपडेट्स देखें।

Rajasthan RSSB Computer Instructor Admit Card 2026 Direct Link
Rajasthan RSSB Computer Instructor Admit Card 2026 Direct Link

HIGHLIGHTS

  • राजस्थान RSSB कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के एडमिट कार्ड आज, 19 अगस्त 2026 जारी। उम्मीदवार आधिकारिक भर्ती पोर्टल (recruitment.rajasthan.gov.in) पर अपनी SSO ID के जरिए इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।
  • परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है: वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक (Senior Computer Instructor) की परीक्षा 22 अगस्त 2026 को और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक (Basic Computer Instructor) की परीक्षा 23 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी।
  • यह भर्ती अभियान कुल 3,951 पदों के लिए है, जिसमें 322 पद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और 3,629 पद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए हैं।

Rajasthan Computer Instructor Admit Card 2026 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आज 19 अगस्त 2026 को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड RSSB की भर्ती वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी SSO ID से लॉगिन करना होगा। इस भर्ती के तहत कुल 3,951 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। RSSB की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन संख्या 07/2026 के अनुसार, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मई से 23 जून 2026 तक लिए गए थे।

Rajasthan Computer Instructor Admit Card 2026 Link

RSSB के बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एडमिट कार्ड 2026 का लिंक recruitment.rajasthan.gov.in पर एक्टिव किया जाएगा। लिंक जारी होने के बाद अभ्यर्थी जो परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे अपने लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके ई-प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में दी गई परीक्षा तिथि, केंद्र और रिपोर्टिंग टाइम जरूर चेक करें।

Admit Card Link (Active)

यहां क्लिक करें

RSSB Official Website

rssb.rajasthan.gov.in

Rajasthan Recruitment Portal

Recruitment Portal

SSO Rajasthan

SSO Rajasthan

RSSB Computer Instructor Exam: 22 और 23 अगस्त को होगी परीक्षा

Rajasthan Computer Instructor Recruitment 2026 की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगस्त में आयोजित की जानी है। उपलब्ध परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार Senior Computer Instructor की परीक्षा 22 अगस्त 2026 को और Basic Computer Instructor की परीक्षा 23 अगस्त 2026 को प्रस्तावित हैं।

पद

परीक्षा तिथि

Senior Computer Instructor

22 अगस्त 2026

Basic Computer Instructor

23 अगस्त 2026

RSSB Computer Instructor Vacancy: 3951 पदों पर हो रही है भर्ती

RSSB ने विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के कुल 3,951 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। बोर्ड के दस्तावेज़ के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 25 मई 2026 से शुरू होकर 23 जून 2026 तक चली थी। पदों का विवरण इस प्रकार है:

पद

कुल पद

Senior Computer Instructor

322

Basic Computer Instructor

3,629

कुल

3,951

इनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के पद शामिल हैं।

SSO ID से ऐसे डाउनलोड करें Computer Anudeshak Admit Card

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना Rajasthan Computer Instructor Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले recruitment.rajasthan.gov.in को खोलें।

  2. इसके बाद Admit Card सेक्शन में जाएं।

  3. Rajasthan Computer Instructor 2026 के एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

  4. SSO ID और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।

  5. संबंधित भर्ती परीक्षा का विकल्प चुनें।

  6. मांगी गई जानकारी दर्ज करके सबमिट करें।

  7. स्क्रीन पर आपका ई-एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

  8. एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट जरूर निकाल लें।

एडमिट कार्ड में इन चीजों को जरूर चेक करें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार इन जानकारियों को ध्यान से चेक करें:

  • उम्मीदवार का नाम

  • रोल नंबर/आवेदन संख्या

  • परीक्षा का नाम

  • परीक्षा तिथि

  • परीक्षा केंद्र का पता

  • रिपोर्टिंग टाइम

  • परीक्षा शुरू होने का समय

  • फोटो और हस्ताक्षर

  • परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश

अगर एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवार को RSSB द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों के अनुसार संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।

LIVE UPDATES
Check Latest Updates Refresh
  • Aug 19, 2026, 12:25 IST

    Rajasthan Computer Instructor Admit Card 2026 Live: परीक्षा में नकल रोकने के सख्त नियम

    परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए राजस्थान सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं। नकल या अनुचित साधनों का उपयोग करने पर ₹10 लाख से ₹10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। साथ ही, ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

  • Aug 19, 2026, 12:20 IST

    Rajasthan Computer Instructor Admit Card 2026 OUT: भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए गए अभ्यर्थियों की सूची

    बोर्ड रिकॉर्ड के अनुसार अनुचित साधनों या अन्य नियमों के उल्लंघन के कारण निम्नलिखित अभ्यर्थियों को विवर्जित (Debarred) किया गया है। इन अभ्यर्थियों को कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 की संपूर्ण चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है।

    क्र.सं.

    पद का नाम

    आवेदन संख्या (Application No)

    अभ्यर्थी का नाम

    पिता का नाम

    01

    SCI

    202652744794

    RAVI SHEKHAR

    SHYAM LAL

    02

    BCI

    202652744618

    RAVI SHEKHAR

    SHYAM LAL

    03

    BCI

    202652741253

    RAMMOHAN MEENA

    RATTI RAM MEENA

    04

    BCI

    202652970461

    SOHAN LAL

    BHEPA RAM

    05

    BCI

    202652924187

    YASHWANT PATEL

    TEJI RAM PATEL

    06

    BCI

    202652840280

    JAGDISH ADIVASI

    GOTAM ADIVASI

    07

    BCI

    202652661768

    BHANWAR LAL DABGAR

    RUPLAL DABGAR

    08

    BCI

    202652767304

    KISHOR KUMAR MEGHWAL

    MEGHRAJ MEGHWAL

    09

    BCI

    202652972403

    SUKHA RAM

    BABU RAM
  • Aug 19, 2026, 12:15 IST

    Rajasthan Computer Instructor Admit Card 2026 Link Active

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने Basic और Senior Computer Instructor Admit Card 2026 का लिंक एक्टिव कर दिया है। अभ्यर्थी अब अपनी SSO ID के जरिए प्रोविजनल ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 19 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी करने से संबंधित अपडेट उपलब्ध है।

    यहां क्लिक करें-https://recruitment.rajasthan.gov.in/postdetailgetadmitcardservlet

  • Aug 19, 2026, 11:59 IST

    राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एडमिट कार्ड 2026 लाइव: अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड

    परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों को रोकने के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है।

    • पुरुष/महिला अभ्यर्थी: सामान्य आधी या पूरी आस्तीन के शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता-पायजामा, सलवार-सूट पहनकर आ सकते हैं। जीन्स पहनकर आने पर गहन जांच के बाद वचन-पत्र भरवाकर ही प्रवेश मिलेगा।

    • प्रतिबंधित वस्तुएं: किसी भी प्रकार की घड़ी, स्मार्टवॉच, मोबाइल, कैलकुलेटर, बैग, जेवरात, बेल्ट, धूप का चश्मा, बड़े बटन या धातु के ब्रोच वाले कपड़े पूरी तरह वर्जित हैं।

    • धार्मिक वस्तुएं: सिख अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण (छोटी व कवर्ड) एवं पगड़ी धारण करने की अनुमति है, परंतु उन्हें जांच के लिए 2 घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा।

  • Aug 19, 2026, 11:31 IST

    RSMSSB Computer Instructor Admit Card Live: परीक्षा केंद्र पर प्रवेश एवं आवश्यक दस्तावेजों के नियम

    परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम 2 घंटे पूर्व केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटे पूर्व प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। पहचान के लिए अभ्यर्थी को अपना प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन, 2.5cm×2.5cm आकार की नवीनतम रंगीन फोटो (एक माह से पुरानी न हो) और मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे जन्म तिथि अंकित आधार कार्ड, पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस) साथ लाना होगा। बायोमेट्रिक, फेस रिकग्निशन और तलाशी (Frisking) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।

  • Aug 19, 2026, 11:17 IST

    Rajasthan Computer Anudeshak Admit Card 2026 Live: प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया

    अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र के आवंटित जिले की जानकारी 14 अगस्त 2026 से अपनी SSO ID के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा अलग से डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षार्थी 19 अगस्त 2026 से अपनी SSO ID या आधिकारिक भर्ती पोर्टल (recruitment.rajasthan.gov.in) पर जाकर अपना प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना आवेदन क्रमांक (Application Number) और जन्म तिथि (DOB) दर्ज करना होगा।

  • Aug 19, 2026, 10:54 IST

    RSSB कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2026: शिफ्ट और समय

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2026 का आयोजन 22 और 23 अगस्त 2026 को किया जा रहा है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा 22 अगस्त 2026 (शनिवार) को और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा 23 अगस्त 2026 (रविवार) को दो-दो पारियों में आयोजित होगी। पहली पारी प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पारी अपराह्न 03:00 बजे से सायंकाल 05:00 बजे तक रहेगी।

  • Aug 19, 2026, 10:43 IST

    Rajasthan Recruitment Portal क्या है?

    Rajasthan Recruitment Portal (राजस्थान भर्ती पोर्टल) राजस्थान सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां राज्य में होने वाली विभिन्न सरकारी भर्तियों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उम्मीदवार यहां recruitment.rajasthan.gov.in सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड का अपडेट देख सकते हैं।

  • Aug 19, 2026, 10:31 IST

    RSSB Basic Computer Instructor Admit Card Live: नए अपडेट्स के लिए RSSB वेबसाइट पर नजर रखें

    उम्मीदवार एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े किसी भी नए अपडेट के लिए RSSB की आधिकारिक वेबसाइट और Recruitment Rajasthan पोर्टल चेक करते रहें। किसी भी महत्वपूर्ण सूचना के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस और निर्देशों को ही प्राथमिकता दें।

  • Aug 19, 2026, 10:29 IST

    Rajasthan Computer Anudeshak Pravesh Patra Live: परीक्षा में जरूरी दस्तावेज ले जाएं

    परीक्षा के दिन उम्मीदवार को अपना एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना चाहिए। इसके साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी रखना जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले दस्तावेजों की जांच की जा सकती है, इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना बेहतर होगा।

  • Aug 19, 2026, 10:26 IST

    RSSB Basic And Senior Computer Anudeshak Hall Ticket LIVE: एडमिट कार्ड में गलती चेक करें

    RSSB बेसिक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपना नाम, रोल नंबर, फोटो, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और अन्य विवरण ध्यान से चेक करें। यदि किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवार RSSB के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

  • Aug 19, 2026, 10:08 IST

    RSSB Basic और Senior Computer Instructor भर्ती की आवदेन प्रक्रिया कब शुरू हुई?

    Basic और Senior Computer Instructor भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। RSSB के विज्ञापन संख्या 07/2026 के अनुसार आवेदन 25 मई 2026 से शुरू हुए थे और उम्मीदवारों को 23 जून 2026 तक आवेदन करने का अवसर दिया गया था।

  • Aug 19, 2026, 09:46 IST

    RSSB Computer Anudeshak Admit Card:. परीक्षा केंद्र की जानकारी

    Rajasthan Computer Instructor Admit Card में उम्मीदवार के परीक्षा केंद्र का पूरा पता दिया जाएगा। उम्मीदवार परीक्षा से एक दिन पहले केंद्र की लोकेशन जरूर देख लें। इससे परीक्षा वाले दिन केंद्र तक पहुंचने में देरी नहीं होगी और उम्मीदवार समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकेंगे।

  • Aug 19, 2026, 09:09 IST

    RSSB Computer Instructor Admit Card​ 2026 Live: परीक्षा तिथि जरूर चेक करें

    कंप्यूटर अनुदेशक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसमें दी गई परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग टाइम जरूर चेक करें। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।

  • Aug 19, 2026, 09:08 IST

    Computer Anudeshak Admit Card Live: SSO ID से करें डाउनलोड

    उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी SSO ID का इस्तेमाल करना होगा। Recruitment Rajasthan पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद संबंधित भर्ती का एडमिट कार्ड लिंक दिखाई देगा। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल लें और परीक्षा के दिन साथ लेकर जाएं।

  • Aug 19, 2026, 09:02 IST

    RSSB द्वारा कितने पजों पर भर्ती की जाएगी?

    Rajasthan Computer Instructor भर्ती 2026 के तहत कुल 3,951 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें Basic Computer Instructor और Senior Computer Instructor के पद शामिल हैं। बोर्ड ने इस भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 07/2026 जारी किया था। आवेदन प्रक्रिया 25 मई से 23 जून 2026 तक चली थी।

  • Aug 19, 2026, 09:01 IST

    RSSB Computer Instructor Admit Card 2026 Live: कंप्यूटर अनुदेशक एडमिट कार्ड लिंक आज

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) आज 19 अगस्त 2026 को Basic Computer Instructor और Senior Computer Instructor भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे भर्ती पोर्टल पर जाकर अपनी SSO ID से लॉगिन करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Aug 19, 2026, 08:58 IST

    Computer Anudeshak Admit Card: 14 अगस्त को जारी हुई डिबार उम्मीदवारों की सूची

    RSSB ने 14 अगस्त 2026 को इसी भर्ती से संबंधित Debarred Candidates के संबंध में भी कार्यालय आदेश जारी किया है। यानी उम्मीदवार परीक्षा से पहले यह भी सुनिश्चित कर लें कि उनका आवेदन भर्ती प्रक्रिया में मान्य है। बोर्ड द्वारा जारी दस्तावेज में विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत 3,951 पदों की भर्ती और कुछ अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने संबंधी जानकारी दी गई है।

  • Aug 19, 2026, 08:57 IST

    RSSB Computer Anudeshak Admit Card 2026 LIVE: परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें

    उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से काफी पहले पहुंचना चाहिए। RSSB के परीक्षा निर्देशों में उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से पहले पर्याप्त समय लेकर केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी जाती है। देर से पहुंचने पर प्रवेश में परेशानी हो सकती है। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना जरूरी है। परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को पढ़ लेना बेहतर रहेगा।

Rajasthan Computer Instructor Admit Card 2026 कब आएगा?

RSSB आज 19 अगस्त 2026 कंप्यूटर अनुदेशक एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिए गए हैं।

Rajasthan Computer Instructor परीक्षा कब होगी?

उपलब्ध परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार Senior Computer Instructor की परीक्षा 22 अगस्त 2026 को  और Basic Computer Instructor की परीक्षा 23 अगस्त 2026 को होगी।

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार RSSB/Recruitment Portal पर जाकर अपनी SSO ID से लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इस भर्ती में कितने पद हैं?

Basic और Senior Computer Instructor भर्ती 2026 में कुल 3,951 पद हैं।

क्या एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी डाक से आएगी?

उम्मीदवारों को अपना ई-एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। इसलिए उम्मीदवारों को SSO ID और भर्ती पोर्टल पर अपडेट चेक करते रहना चाहिए।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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