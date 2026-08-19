[लिंक एक्टिव] Rajasthan Computer Instructor Admit Card 2026 LIVE: बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एडमिट कार्ड जारी, SSO ID से डाउनलोड करें हॉल टिकट

Rajasthan Computer Instructor Admit Card 2026 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आज 19 अगस्त 2026 को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड RSSB की भर्ती वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी SSO ID से लॉगिन करना होगा। इस भर्ती के तहत कुल 3,951 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। RSSB की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन संख्या 07/2026 के अनुसार, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मई से 23 जून 2026 तक लिए गए थे।

Rajasthan Computer Instructor Admit Card 2026 Link

RSSB के बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एडमिट कार्ड 2026 का लिंक recruitment.rajasthan.gov.in पर एक्टिव किया जाएगा। लिंक जारी होने के बाद अभ्यर्थी जो परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे अपने लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके ई-प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में दी गई परीक्षा तिथि, केंद्र और रिपोर्टिंग टाइम जरूर चेक करें।

RSSB Computer Instructor Exam: 22 और 23 अगस्त को होगी परीक्षा

Rajasthan Computer Instructor Recruitment 2026 की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगस्त में आयोजित की जानी है। उपलब्ध परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार Senior Computer Instructor की परीक्षा 22 अगस्त 2026 को और Basic Computer Instructor की परीक्षा 23 अगस्त 2026 को प्रस्तावित हैं।

पद परीक्षा तिथि Senior Computer Instructor 22 अगस्त 2026 Basic Computer Instructor 23 अगस्त 2026

RSSB Computer Instructor Vacancy: 3951 पदों पर हो रही है भर्ती

RSSB ने विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के कुल 3,951 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। बोर्ड के दस्तावेज़ के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 25 मई 2026 से शुरू होकर 23 जून 2026 तक चली थी। पदों का विवरण इस प्रकार है:

पद कुल पद Senior Computer Instructor 322 Basic Computer Instructor 3,629 कुल 3,951

इनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के पद शामिल हैं।

SSO ID से ऐसे डाउनलोड करें Computer Anudeshak Admit Card

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना Rajasthan Computer Instructor Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले recruitment.rajasthan.gov.in को खोलें। इसके बाद Admit Card सेक्शन में जाएं। Rajasthan Computer Instructor 2026 के एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें। SSO ID और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। संबंधित भर्ती परीक्षा का विकल्प चुनें। मांगी गई जानकारी दर्ज करके सबमिट करें। स्क्रीन पर आपका ई-एडमिट कार्ड दिखाई देगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट जरूर निकाल लें।

एडमिट कार्ड में इन चीजों को जरूर चेक करें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार इन जानकारियों को ध्यान से चेक करें:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर/आवेदन संख्या

परीक्षा का नाम

परीक्षा तिथि

परीक्षा केंद्र का पता

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा शुरू होने का समय

फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश

अगर एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवार को RSSB द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों के अनुसार संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।