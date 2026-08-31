SSC GD Result 2026: एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट इस सप्ताह, जानें कहां और कैसे करें चेक

SSC GD Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से आयोजित एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों को अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। आयोग जल्द ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, SSC GD Constable Result 2026 सितंबर 2026 के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। रिजल्ट जारी होने के बाद जिन उम्मीदवारों ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। एसएससी जीडी रिजल्ट 2026 हाइलाइट्स उम्मीदवार एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट से संबंधित सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देख सकते हैं। परीक्षा का नाम SSC GD कांस्टेबल 2026 आयोजक संस्था कर्मचारी चयन आयोग (SSC) पदों के नाम कांस्टेबल (GD), राइफलमैन (GD) कुल रिक्तियां 25,487 पद SSC GD परीक्षा तिथि 2026 27 अप्रैल से 30 मई 2026 परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) SSC GD रिजल्ट 2026 सितंबर 2026 रिजल्ट जारी होने का माध्यम ऑनलाइन रिजल्ट का प्रारूप PDF मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in रिजल्ट के बाद अगला चरण PET/PST

SSC GD Result 2026 कब आएगा? SSC GD कांस्टेबल का परिणाम 2026 की तारीख को लेकर अभी आयोग की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट सितंबर 2026 के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे रिजल्ट से जुड़ी लेटे्ट अपडेट के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। SSC GD Constable Result कहां चेक करें? एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट रिलीज होने के बाद अभ्यर्थी इसे कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। आयोग रिजल्ट का लिंक वेबसाइट के रिजल्ट सेक्शन में उपलब्ध कराएगा। रिजल्ट के साथ आयोग स्कोरकार्ड, कट ऑफ और मेरिट लिस्ट भी जारी करेगा। SSC GD Result 2026 कैसे चेक करें? अभ्यर्थी नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना परिणाम देख और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर Result सेक्शन में जाएं।

अब Constable-GD के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

रिजल्ट की PDF को खोलें।

इसमें अपना रोल नंबर खोजें।

रिजल्ट डाउनलोड करके भविष्य के लिए निकाल कर रख लें।