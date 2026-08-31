SSC JHT City Slip 2026: एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड

SSC JHT Exam City Slip 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT), जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (JTO), सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर (SHT) और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (STO) परीक्षा की टी इंटीमेशन स्लिप 2026 जारी कर दी है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आयोग भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में कुल 303 रिक्त पदों को भरना चाहता है। परीक्षा 08 सितंबर 2026 को आयोजित की जानी है। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद अपने परीक्षा के शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के के बाद ट्रैवल करने की योजना बना सकते हैं। SSC JHT City Intimation Slip 2026 Out in English SSC JHT City Intimation Slip 2026 PDF Download

एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पदों के सलेक्शन में कुल दो चरण शामिल है। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दूसरे चरण में ट्रांसलेशन और लेखन शामिल है। सलेक्शन दोनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए लिंक से भी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा सिटी इंटिमेशन स्लिप 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें SSC JHT City Intimation Slip 2026 Date डाउनलोड कैसे करें? एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा की सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर दाईं ओर दिए गए 'Login or Register' सेक्शन पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर,पासवर्ड और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें।

पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद 'SSC JHT City Intimation Slip 2026' या परीक्षा शहर से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।

अब आपकी परीक्षा का शहर और अन्य विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।