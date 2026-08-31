Uttarakhand School Holiday: नैनीताल में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद; प्रशासन ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, IMD का अलर्ट जारी

Nainital Schools Closed Today: नैनीताल और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी 'ऑरेंज अलर्ट' के बाद जिले के सभी सरकारी स्कूल, स्टेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर्स को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

मौसम विभाग द्वारा पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड की चेतावनी दी गई है। छात्रों और छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह सुरक्षा कदम उठाया है।

कौन-सी क्लास रहेगी बंद और किसने जारी किया Nainital School Holiday का आदेश?

उत्तराखंड में स्थित नैनीताल जिले में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी सरकारी,स्टेट और प्राइवेट स्कूलों को सोमवार यानी आज के लिए बंद कर दिया गया है।

Nainital School Holiday Update: स्कूलों को बंद करने का आदेश रविवार को सुबह 10 बजे देहरादून स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के निदेशक द्वारा जारी मौसम का अनुमाल लगाने के बाद नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ललित मोहन रायल द्वारा जारी किया गया है। साथ ही, यह आदेश नैनीताल जिले के सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स पर भी लागू किया जाएगा।