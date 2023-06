WTC Final 2023: ऑस्ट्रेलिया सभी ICC ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी, यहां देखें स्टैट्स

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने डब्ल्यूटीसी फाइनल 2023 में भारत को हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है. ऑस्ट्रेलिया ने खेल के पांचवें दिन भारत को 209 रनों से हराकर यह ख़िताब अपने नाम किया.

इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम सभी ICC ख़िताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गयी है. डब्ल्यूटीसी फाइनल 2023 जीतने के लिए भारत को 444 रनों की आवश्यकता थी. लेकिन पूरी भारतीय टीम 234 रन बना कर ऑल आउट हो गयी. प्लेयर ऑफ़ द मैच ट्रैविस हेड को चुना गया.

