Cyclone Biparjoy को लेकर मुंबई में येलो अलर्ट जारी, साइक्लोन से जुड़े 07 फैक्ट्स यहां देखें

अरब सागर में उठा बिपारजॉय साइक्लोन (Cyclone Biparjoy) अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है. जिसको लेकर अरब सागर से लगे सभी भारतीय राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है.

चक्रवात बिपारजॉय की गंभीरता को देखते हुए तटीय क्षेत्रों से लोगों को निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. गुजरात के तटीय क्षेत्रों 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

पूर्व-मध्य अरब सागर में बने इस चक्रवाती तूफान ने अब गंभीर रूप ले लिया है. जिसको लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा जैसे राज्यों को अलर्ट पर कर दिया गया है. मुंबई शहर में तो इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है. समुद्र सटे इलाकों में तेज हवाएं चलने लगी है.

#WATCH | Maharashtra: High tidal waves witnessed in Mumbai as cyclone #Biparjoy intensified into a severe cyclonic storm.



(visuals from Gateway of India) pic.twitter.com/UrnR0sahtE — ANI (@ANI) June 12, 2023

केंद्र सरकार बनायें हुए है नजर:

बिपारजॉय साइक्लोन की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार भी स्थिति पर नजर बनायें हुए है साथ ही मोदी सरकार ने जरुरी दिशा निर्देश भी जारी किये है ताकि किसी भी गंभीर स्थिति का सामना किया जा सके. इसकी चक्रवात की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के समुद्र तटीय जिलों को अलर्ट कर दिया गया है. पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे चक्रवात बिपरजॉय से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक कर सकते है.

Prime Minister Narendra Modi to hold a meeting to review the situation related to Cyclone Biparjoy at 1pm today: Sources pic.twitter.com/1yn90tlnD1 — ANI (@ANI) June 12, 2023

साइक्लोन से जुड़े 07 लेटेस्ट अपडेट:

1. बिपारजॉय साइक्लोन को हाल के दशकों में भारत को प्रभावित करने वाले सबसे लंबे समय तक प्रभावित करने वाले चक्रवातों में से एक माना जा रहा है. जो पिछले 10 दिनों से अरब सागर में बना हुआ है और भारत के पश्चिमी तटों की ओर बढ़ रहा है.

2. पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा 2021 में की गयी एक स्टडी के अनुसार, पिछले चार दशकों में अरब सागर में चक्रवातों की अवधि में 80% की वृद्धि दर्ज की गयी है. साथ ही बहुत गंभीर चक्रवातों में 260% की वृद्धि देखी गयी है.

3. IITM की एक स्टडी के अनुसार, पहले अरब सागर में चक्रवातों में कमी थी लेकिन 1982 के बाद से अरब सागर में चक्रवातों की संख्या में 52% की वृद्धि दर्ज की गयी. साथ ही बहुत गंभीर चक्रवातों में 150% की वृद्धि देखी गयी. इसके विपरीत बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या में 8% की कमी देखी गयी थी.

4. भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्र के अनुसार बिपारजॉय साइक्लोन एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान है जो स्टीयरिंग हवाओं और एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण विशेष रूप से धीमी गति से आगे बढ़ रहा है.

5. आईएमडी ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप के समुद्र में न जाएं. गुजरात के वलसाड के फेमस तीथल बीच को चक्रवात की गंभीरता को देखते हुए बंद कर दिया गया है.

6. गुजरात के कच्छ, जामनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, पोरबंदर आदि तटीय जिलों को यह चक्रवात 13-15 जून के दौरान तेज वर्षा और तेज़ हवाओं के साथ प्रभावित कर सकता है. साथ ही हवाओं की गति 150 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार, बंदरगाहों, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के जहाजों को सतर्क करने के लिए सिग्नल फहराने की आवश्यकता होती है.

7. खराब मौसम के कारण मुंबई और अहमदाबाद से उड़ने वाली फ्लाइट भी प्रभावित हो रही है. मौसम की स्थिति के कारण कई उड़ानें रद्द की गयी या फिर विलंब से चल रही है. पाकिस्तान सरकार ने सिंध और बलूचिस्तान में भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

किसने देश में दिया है बिपारजॉय नाम?

बिपारजॉय साइक्लोन (Cyclone Biparjoy) को यह नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है. इसका बंगाली में अर्थ "आपदा" या "विपत्ति" होता है. इस नाम को वर्ष 2020 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) देशों द्वारा अपनाया गया था.

Indian Meteorological Department (IMD) issues orange alert for Saurashtra & Kutch Coasts in view of extremely Severe Cyclonic Storm “Biparjoy” over east-central and adjoining northeast Arabian Sea: IMD



(Pic source: IMD) pic.twitter.com/4W3cKU0Abb — ANI (@ANI) June 12, 2023

