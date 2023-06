WhatsApp's New Feature: क्या है वॉट्सऐप द्वारा लॉन्च किया गया नया फीचर 'चैनल्स'? जानें

WhatsApp's New Feature: मेटा के स्वामित्व वाला मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप ने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर्स का 'चैनल्स' लेकर आया है. जिसके बाद कहा जा रहा है कि यह फीचर टेलीग्राम को टक्कर देने वाला है.

इस नए फीचर के तहत यूजर्स को लोगों से कनेक्ट करने में ज्यादा सुविधा मिलेगी साथ ही लोगों को तेजी से अपडेट मिलेगा. वॉट्सऐप के अपडेट्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार वॉट्सऐप ने गूगल प्ले स्टोर पर Android 2.23.10.14 नया वॉट्सऐप बीटा एप्लिकेशन लांच किया है जिसके तहत वॉट्सऐप चैनल पर काम किया जा रहा है.

🧵 What are WhatsApp Channels?



WhatsApp Channels are a simple and private way to get updates from people and organizations you care about.



Channels sit within your Updates tab, separate from chats with family and friends.