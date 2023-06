Agni Prime बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, जानें इस मिसाइल की खासियत

Agni Prime ballistic missile: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि प्राइम' का एक और सफल परीक्षण किया है.

डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने 'अग्नि प्राइम' मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च टेस्ट का सफल परीक्षण किया. यह टेस्ट ओडिशा के तट के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया.

First Pre Induction night launch of New Generation Ballistic Missile Agni Prime was successfully conducted off the coast of Odisha on 07 June 2023.