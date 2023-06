दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर शामिल, यहां देखें टॉप 25 प्रदूषित शहरों की लिस्ट

World's most polluted cities: स्विस एयर क्वॉलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी 'आईक्यूएयर' द्वारा जारी (2022) आकड़ों के अनुसार, दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान का लाहौर शहर टॉप पर है. वहीं भारतीय शहरों की बात करें तो टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर शामिल है.

यह रिपोर्ट वार्षिक औसत PM2.5 सघनता के आधार पर तैयार की गयी है. भारत का भिवाड़ी (राजस्थान) शहर लिस्ट में तीसरे स्थान पर है इसके बाद राजधानी दिल्ली का नंबर आता है.

वर्ष 2022 में चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन और बांग्लादेश पांच सबसे प्रदूषित देशों के साथ सूची में भारत आठवें स्थान पर था.

#Airquality in #Lahore, #Pakistan, is poor today. Lahore was the most #pollutedcity in the world in 2022 - find out which others topped the list.https://t.co/VSREv78yeb pic.twitter.com/9vJ3W7rzBG