Apple ने इन नए फीचर्स के साथ पेश किया iOS 17, जानें किन iPhone यूजर्स को मिलेंगे ये अपडेट

हर साल जून के महीने में, Apple WWDC में iOS (iPhone का ऑपरेटिंग सिस्टम) के नए संस्करण को प्रदर्शित करता है. इस बार एप्पल फ़ोन यूजर्स के लिए बड़ी अपडेट आई है. एप्पल ने iOS 17 के नए फीचर्स लेकर आया है.

एप्पल ने अपने वार्षिक इवेंट में iOS 17 के फर्स्ट लुक के बारें में जानकारी दी है साथ ही एप्पल ने इस लेटेस्ट वर्जन में कई नए फीचर्स जोड़ें है. यूजर्स को इन नए फीचर्स के लिए सितंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है. इस इवेंट में iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14, और tvOS 17 को भी पेश किया गया है.

iOS 17 के सभी अपडेट के लिए यूजर्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है लेकिन यदि iPhone यूजर्स चाहे तो एप्पल के बीटा प्रोग्राम के माध्यम से इन फीचर्स का उपयोग अभी से ही शुरू कर सकते है. इसके लिए यूजर्स बीटा प्रोग्राम में रजिस्टर करके अपने iPhone पर iOS 17 बीटा इंस्टॉल कर सकते हैं.

अपने iPhone पर iOS 17 डेवलपर्स बीटा इंस्टॉल करने के लिए, आपको सबसे पहले एक Apple डेवलपर अकाउंट हासिल करना होगा, जिसकी कीमत $99 सालाना होती है.

Apple has introduced new mental health features in iOS 17 including the ability to log moods and emotions to help identify depression #WWDC23 pic.twitter.com/QOkSJOsqFW