MV Empress: भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज चेन्नई से श्रीलंका के लिए हुआ रवाना, जानें क्या है इसकी खासियत

India's first international cruise: भारत ने चेन्नई से श्रीलंका के लिए देश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज लॉन्च किया. 750 यात्रियों को लेकर एमवी एम्प्रेस (MV Empress) अपने पांच दिवसीय दौरे पर श्रीलंका के तीन बंदरगाहों का दौरा करेगी.

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत-एमवी एम्प्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया.

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री सोनोवाल ने कहा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय देश में क्रूज पर्यटन के अवसरों को विकसित करने और समुद्री व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई सराहनीय कदम उठाये गए है.

Union Minister @sarbanandsonwal flags off India’s First International Cruise Vessel from Chennai to Sri Lanka



International Cruise Terminal at Chennai, built at a cost of ₹ 17.21 crores, becomes operational with flagging off MV EMPRESS



