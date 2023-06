Gitanjali Aiyar: दूरदर्शन की मशहूर न्यूज़ प्रेज़ेंटर गीतांजलि अय्यर का निधन, 'ए डेट विद यू' से हुई थी फेमस

Gitanjali Aiyar passes away: दूरदर्शन की मशहूर न्यूज़ प्रेज़ेंटर और एंकर गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है. नब्बे के दशक में उन्होंने दूरदर्शन पर कई प्रोग्राम को प्रेज़ेंट किया था. उनके निधन के बाद पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है.

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने आकाशवाणी पर फरमाइशी अंग्रेज़ी गीतों वाले कार्यक्रम 'ए डेट विद यू' को भी प्रस्तुत किया था. ऑल इंडिया रेडियो के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी.

Prominent Doordarshan News Anchor #GitanjaliAiyar passes away.



She was one of the first English news presenters in the country. Having joined DD in 1971, she won the award for best anchor four times.



She also presented popular shows related to taking English song requests – A… pic.twitter.com/us3Foobndb June 8, 2023

दूरदर्शन से 1971 में जुड़ी:

गीतांजलि अंग्रेजी समाचार सहित कई मशहूर दूरदर्शन प्रोग्राम की एंकर थी. वह 1971 में दूरदर्शन से जुड़ी थी. टीवी पत्रकारिता में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किए थे. अपनी बेहतरीन प्रस्तुति के कारण उन्होंने चार बार बेस्ट एंकर पर्सन का अवॉर्ड जीता था.

Deeply saddened to hear about the passing of Gitanjali Aiyar, one of the first and finest English news anchors on Doordarshan and All India Radio.



A trailblazer & pioneer, she brought credibility, professionalism, and a distinct voice to every news report, leaving an indelible… pic.twitter.com/MvaR7kgLmB — Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 7, 2023

एनएसडी से किया था डिप्लोमा:

गीतांजलि ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) से डिप्लोमा की डिग्री हासिल की थी साथ ही उन्होंने अंग्रेजी से स्नातक की डिग्री हासिल की थी. गीतांजलि ने कोलकाता के लोरेटो कॉलेज से परास्नातक की डिग्री हासिल की थी.

कैसा रहा उनका करियर:

दूरदर्शन के साथ उनका सबसे लंबा करियर रहा था उन्होंने लगभग 30 वर्षो तक दुर्दशन पर न्यूज़ सहित विभिन्न प्रोग्रामों को प्रेजेंट करती रही. इसके अतिरिक्त उन्होंने कॉर्पोरेट, सरकारी संपर्क और मार्केटिंग जैसे क्षेत्र में भी काम किया था.

गीतांजलि भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) में सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था. उन्होंने टीवी सीरियल 'खानदान' में भी अभिनय किया था. रात 9 बजे दूरदर्शन के प्राइम टाइम समाचार के प्रमुख चेहरों में से एक थी.

गीतांजलि को उनके उत्कृष्ट कार्यों, उपलब्धियों के लिए वर्ष 1989 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था.

लोगों में काफी लोकप्रिय थी गीतांजलि:

90 के दशक में वह टीवी पर काफी लोकप्रिय थी. उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उनको सॉलिडेयर टेलीविजन और मर्माइट के विज्ञापनों में दिखाया गया था. सॉलिडेयर विज्ञापन की पंच लाइन, 'वह शायद ही कभी विफल होती है' काफी फेमस थी. उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर देशभर से शोक सन्देश आ रहे है.

Sad to hear of the passing away of Gitanjali Aiyar. From An age where there were news readers who just read the news without any noise or fuss. No debate, no opinion. Remember Tejeshwar Singh, Salma Sultan, Rini Simon, Luke Sanyal and many more. Gitanjali always so poised and… pic.twitter.com/QTe35d0XqF — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) June 7, 2023

इसे भी पढ़ें:

जॉनी वॉकर व्हिस्की-निर्माता Diageo के सीईओ इवान मेनेजेस का निधन

दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर शामिल, यहां देखें टॉप 25 प्रदूषित शहरों की लिस्ट