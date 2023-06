Ivan Menezes Passes Away: जॉनी वॉकर व्हिस्की-निर्माता Diageo के सीईओ इवान मेनेजेस का निधन

Ivan Menezes Passes Away: दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिट कंपनी डियाजियो (Diageo) के सीईओ इवान मेनेजेस (Ivan Menezes) का निधन हो गया है. इवान का निधन अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया. राज्यसभा सांसद अभिषेक सिंघवी मेनेजेस के सहपाठी है. इवान मेनेजेस सीईओ के पद से अगले महीने रिटायर होने वाले थे वह 64 वर्ष के थे.

सिंघवी ने अपने ट्वीट में कहा, "कोलंबस और स्टीफंस में मेरे सहपाठी इवान मेनेजेस के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध और स्तब्ध हूं. एक अधिक विनम्र शांतचित्त और सहज आत्मा को खोजना मुश्किल होगा. मैं उनके साथ मज़ाक करता था कि कैसे, इन गुणों के साथ, वह डियाजियो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का नेतृत्व कर सकते हैं, जो उन्होंने इतनी कुशलता से किया.

डियाजियो की ओर से उनकी बीमारी के बारें में अपडेट दिया गया था. जिसमें बताया गया था कि अल्सर की आपातकालीन सर्जरी के बाद, इवान की रिकवरी को एक महत्वपूर्ण झटका लगा था. पीटीआई की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पेट में अल्सर होने के कारण उन्हें लंदन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.

डेबरा क्रू (Debra Crew) को डियाजियो का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है. वह ब्रिटेन की ब्लू-चिप FTSE इंडेक्स में एक कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला CEO बन गयी है. डियाजियो एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय अल्कोहल कंपनी है, जिसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है.

डियाजियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने प्रभुत्व को मजबूत करने और कई प्रीमियम ब्रांड स्थापित करने की कोशिश कर रही है जिस कारण पूर्व अमेरिकी सैन्य खुफिया अधिकारी डेबरा क्रू को सीईओ पद के लिए चुना है. उन्हें पिछले साल ऑपरेटिंग चीफ नियुक्त किया गया था और वह वर्ष 2020 से डियाजियो नॉर्थ अमेरिका और ग्लोबल सप्लाई की प्रेसिडेंट थीं.

इवान मेनेजेस का जन्म पुणे, भारत में जुलाई 1959 में हुआ था, इवान, मैनुअल मेनेजेस के बेटे, जो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे. उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, और नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में शिक्षा प्राप्त की थी.

मेनेजेस 1997 में गिनीज और ग्रैंड मेट्रोपॉलिटन के विलय के बाद, डियाजियो में शामिल हो गए थे. मेनेजेस ने कई ब्रांड अधिग्रहण के माध्यम से कंपनी को आगे बढ़ाया और बिक्री में तेजी से वृद्धि करने में मदद की.

वह जुलाई 2012 में कार्यकारी निदेशक और जुलाई 2013 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने. उन्हें 2023 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था.

मेनेजेस, अमेरिका स्थित फैशन रिटेलर कोच, इंक (Coach, Inc.) के एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे. वर्तमान समय में कंपनी के पास दुनिया भर में 200 से अधिक ब्रांड्स हैं और 180 बाजारों में कारोबार फैला हुआ है.

स्कॉच व्हिस्की, वोडका, जिन, रम, कैनेडियन व्हिस्की, लिकर, और टकीला में अग्रणी है. जॉनी वॉकर व्हिस्की, कंपनी का सबसे लोकप्रिय ब्रांड है.

Shocked &numbed 2hear of passing of #IvanMenezes, my classmate at Columba’s &Stephen’s. A more gentle laid back & easy going soul would be difficult 2find. I used 2joke with him as 2how, with these traits, he cld head a multinatl like #Diageo, which he so ably did. RIP my friend.