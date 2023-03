ICC awards: इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने जीता यह ICC अवार्ड

आईसीसी ने फरवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की घोषणा कर दी है. ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर हैरी ब्रूक ने जीता वही विमेंस प्लेयर ऑफ़ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने जीता.

यह दूसरा मौका है जब हैरी ब्रूक ने यह अवार्ड जीता है. ब्रूक ने इस अवार्ड के रेस में रहे भारत के ऑलराउंडर रविन्द्र जडेजा और वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड जीता.

दूसरी बार यह अवार्ड जीतने के बाद ब्रूक ने कहा, "कुछ ही महीनों में दो बार यह अवार्ड जीतना एक वास्तविक सम्मान है, मैं अपने टीम के साथियों और इंग्लैंड की टीमों के प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सहायक रहे हैं और मुझे अपनी ताकत से खेलने के लिए प्रेरित किये''.

