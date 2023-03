SVB Crisis: जानें सिलिकॉन वैली बैंक संकट कैसे प्रभावित करेगा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को, पढ़ें यहां

अमेरिका के कमर्शियल बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक के मौजूदा आर्थिक संकट का असर दुनिया के कई देशों पर देखा जा रहा है वही भारत भी इससे अछूता नहीं है. सिलिकॉन वैली बैंक के पतन का असर भारत सहित दुनिया के कई देशों के आर्थिक बाजार पर पड़ा है. बाइडन प्रशासन ने सिलिकॉन वैली बैंक को राहत पैकेज देने से इंकार कर दिया है.

यह खबर भारत के लिए नजरिये से इसलिए चिंताजनक है क्योंकि इस बैंक ने भारत के कई स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ है. सिलिकॉन वैली के इस तरह से वित्तीय संकट में आने से अमेरिका सहित पूरी दुनिया के मार्केट को प्रभावित किया है.

वही यूरोप के सबसे बड़े बैंक एचएसबीसी ने सिलिकॉन वैली बैंक के यूके की इकाई का टेकओवर कर लिया है.

सिलिकॉन वैली बैंक की मूल कंपनी एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप ने बीते 8 मार्च को घोषणा की कि ग्रुप ने 1.8 अरब डॉलर के नुकसान पर अपने पोर्टफोलियो से 21 अरब डॉलर की प्रतिभूतियां (Securities) बेची हैं. साथ ही घोषणा की कि अपनी वित्तीय स्थित को मजबूत करने के लिए नए शेयरों के माध्यम से 2.25 अरब डॉलर बेचेंगे. जिसके बाद इस फैसले ने निवेशकों सहित ग्राहकों को संकट में डाल दिया.

जिसके दो दिनों बाद ही ग्रुप ने नई इक्विटी जुटाने या खरीदार खोजने के प्रयासों को छोड़ दिया जो जिससे यह बैंकिग संकट आया सात ही बैंक को रिसीवरशिप में डाल दिया गया. इस वित्तीय संकट ने यूएस के कई अन्य क्षेत्रीय बैंकों को हिला दिया है, जिसके कारण उनके शेयरों में भी गिरावट देखी जा रही है.

सिलिकॉन वैली बैंक के रेगुलेटर्स ने 10 मार्च को बैंक बंद करने का आदेश दिया था. इस वित्तीय संकट को अमेरिकी इतिहास में 2008 के बाद, अब तक का सबसे बड़ा फेल्योर माना जा रहा है साथ ही यह बैंक के डूबने का दूसरा सबसे बड़ा मामला है.

नेशनल वेंचर कैपिटल एसोसिएशन (NVCA) की रिपोर्ट के अनुसार, सिलिकॉन वैली बैंक में 37,000 से अधिक छोटे बिजनेस एकाउंट्स है और इसमें 2,50,000 डॉलर से अधिक की राशि जमा है. लेकिन अब आशंका यह जताई जा रही है कि बैंक में जमा शेष राशि के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

इस बैंक में अपना एकाउंट्स रखने वालें कस्टमर इस वक़्त अपनी जमा राशि को लेकर काफी चिंता में है. यूएस में बैंकों में जमा ग्राहकों की राशि की सुरक्षा की जिम्मेदारी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) की होती है जो इस मामले पर निगरानी बनायें हुए है. फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने जमाकर्ताओं की नकदी की रक्षा का आश्वासन दिया है और इसके लिय एक आपातकालीन ऋण कार्यक्रम की भी घोषणा की है.

इस आर्थिक संकट का असर ग्लोबल इकॉनमी पर भी पड़ने वाला है. साथ ही इसका असर अब दिखने भी लगा है. रिसर्च फर्म, नुवामा (Nuvama) रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, स्टार्ट-अप-केंद्रित इस बैंक के बंद होने से आर्थिक मंदी तेजी से आयेगी और इसका असर ग्लोबल इकॉनमी पर भी पड़ेगा.

नुवामा रिसर्च के अनुसार, यह संकट न केवल उपभोक्ताओं, यहां तक कि वित्तीय क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा साथ ही इसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा. रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण ग्लोबल इकॉनमी पहले से ही प्रभावित है वैसे में अब यह एक और संकट दुनिया की आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है.

सिलिकॉन वैली बैंक दुनियाभर के स्टार्टअप में निवेश करने वाला सबसे बड़ा बैंक था, लेकिन उसके इस संकट ने ग्लोबल लेवल पर स्टार्टअप इकोसिस्टम को हिला दिया है.

सिलिकॉन वैली बैंक के संकट को देखते हुए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की चिंताएं बढ़ गई है. इसके मद्देनजर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर स्टार्टअप के संस्थापकों और सीईओ के साथ बैठक करने वाले है. साथ ही उन्होंने कहा की यह दुनियाभर के स्टार्टअप के लिए संकट का समय है.

सिलिकॉन वैली बैंक अपनी मूल इकाई के माध्यम से कई भारतीय स्टार्ट-अप में निवेश किया हुआ है इसलिए इसके प्रत्यक्ष प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता है. गौरतलब है कि बैंक के प्रमुख ग्राहकों में से एक YCombinator ने भारत में 19 से अधिक स्टार्ट-अप में निवेश किया है इसलिए इसका असर भी भारतीय स्टार्ट-अप सिस्टम को प्रभावित करेगा.

