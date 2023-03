Oscars 2023 Updates: पुतिन के आलोचक नवालनी पर बनी डॉक्यूमेंट्री ने जीता ऑस्कर, मिशेल यो बनीं बेस्ट ऐक्ट्रेस

Oscars 2023 Updates: लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित 95वें ऑस्कर अवार्ड्स इवेंट में जेल में बंद रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवालनी पर बनी डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया. इस अवसर पर नवालनी की पत्नी ने 95वें एकेडमी अवॉर्ड्स में अपने पति के लिए दिल छू लेने वाला संदेश दिया.

गौरतलब है कि 95वें ऑस्कर अवार्ड्स सेरेमनी का आयोजन लॉस एंजिल्स में किया गया. अलेक्सी नवालनी एक रुसी राजनेता है और उन्हें रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन का आलोचक माना जाता है, फ़िलहाल वह जेल में है.

Navalny: Winner of the #Oscar for Best Documentary Feature Film pic.twitter.com/IQsCYmvDQw — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) March 13, 2023

नवालनी की पत्नी ने दिया मार्मिक सन्देश:

अलेक्सी नवालनी (Alexei Navalny) पर आधारित डॉक्यूमेंट्री 'नवालनी' (Navalny) ने ऑस्कर-2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवॉर्ड जीता. ऑस्कर के इस मंच से नवालनी की पत्नी यूलिया नवलनया ने कहा कि 'मेरे पति केवल सच बोलने और लोकतंत्र की रक्षा करने के कारण जेल में हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पति के आज़ाद होने का इंतज़ार है'.

नवलनी सीएनएन फिल्म्स प्रोडक्शन की फिल्म है और इस नेटवर्क का पहला ऑस्कर है. क्रेमलिन आलोचक अलेक्सी नवलनी पर बनी यह फिल्म यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद स्पष्ट राजनीतिक मार्मिकता प्रदर्शित करने वाली फिल्म है.

बेस्ट ऐक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड:

95वें ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेज़र (Brendan Fraser) को दिया गया उन्हें यह अवार्ड फिल्म 'द व्हेल' (The Whale) के लिए दिया गया है. ब्रेंडन फ्रेज़र इससे पहले इस रोल के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड और क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड्स जीत चुके है.

Best Actor in a Leading Role goes to Brendan Fraser! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/rWIHrR9BS9 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

बेस्ट ऐक्ट्रेस का ऑस्कर अवॉर्ड:

बेस्ट ऐक्ट्रेस का ऑस्कर मिशेल यो (Michelle Yeoh) ने 'एव्रीथिंग एव्रिवेयर ऑल ऐट वन्स' (Everything Everywhere All at Once ) के लिए जीता है. मलेशिया में जन्मी, योह लॉन्ड्रोमैट मैनेजर एवलिन वैंग की अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीतने वाली दक्षिण-पूर्व एशियाई मूल की पहली एक्ट्रेस बन गयी है. साथ ही इसी फिल्म के लिए ह्यू क्वान को बेस्ट सपोर्टिंग ऐक्टर का अवार्ड दिया गया.

Michelle Yeoh makes history as the first Asian woman to win the Best Actress Oscar. #Oscars95 https://t.co/35YGivGFhF — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

'ऑल दैट ब्रीद्स' नहीं जीत सकी ऑस्कर:

भारत की डॉक्यूमेंट्री 'ऑल दैट ब्रीद्स' (All That Breathes) ऑस्कर जीतने में कामयाब नहीं हो पाई. शौनक सेन द्वारा निर्देशित यह फिल्मअवार्ड रेस में डॉक्यूमेंट्री 'नवालनी' (Navalny) से हार गयी. 'ऑल दैट ब्रीद्स' दिल्ली के दो भाइयों की कहानी पर आधारित है, जो विलुप्त हो रहे पक्षियों के बचाव की कहानी पर आधारित है.

