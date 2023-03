Modi's Karnataka visit: गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के गवाह बने PM, सबसे लंबे रेलवे प्लेटफ़ॉर्म का किया उद्घाटन

कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफ़ॉर्म का उद्घाटन किया. पीएम ने श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबली जंक्शन पर स्थित 1,507-मीटर लंबे प्लेटफ़ॉर्म को देश को समर्पित किया.

श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी (Shree Siddharoodha Swamiji) हुबली जंक्शन इंडियन रेलवे के दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में आता है. यह रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है और इसका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है. इस दौरान पीएम ने आईआईटी धारवाड़ का भी उद्घाटन किया.

Thrust to Rail-Infra in Karnataka! The World's Longest Railway Platform (1507 m) at Shree Siddharoodha Swamiji Hubballi Junction is recognised by the Guinness Book of World Records. #RailInfra4Karnataka pic.twitter.com/nlfqYoWgdN

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए इस प्लेटफ़ॉर्म को बनाने में ₹20 करोड़ की लागत आई है. इसका विकास हुबली यार्ड के पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में किया गया है.

श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबली स्टेशन पर ट्रेनों की आसान आवाजाही की सुविधा के लिए, फरवरी 2021 में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ यार्ड रीमॉडेलिंग का कार्य आरंभ किया गया था.

पीएम मोदी ने साथ ही होसपेटे-हुबली-तीनाईघाट (Hosapete–Hubballi-Tinaighat) खंड की विद्युतीकरण परियोजना का भी उद्घाटन किया, जिसकी लागत 519 करोड़ थी. इस अवसर पर पीएम ने पुनर्विकसित होसपेटे रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया.

होसपेटे-हुबली-तीनाईघाट रूट कर्नाटक का एक प्रमुख कोयला मार्ग है, जो स्टील प्लांट और थर्मल पावर प्लांट को मोरमुगाओ पोर्ट से जोड़ता है. इस डबल-लाइन ट्रैक के विद्युतीकरण से क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद मिलेगी.

हुबली यार्ड के पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में तीन नए प्लेटफॉर्म जोड़े गए हैं, पहले इनकी संख्या 5 थी जो अब बढ़कर 08 हो गयी है. 08 नंबर प्लेटफॉर्म की लम्बाई 1507 मीटर है, जिसे दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का गौरव हासिल हुआ है. दुनिया के इस सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म से एक साथ इलेक्ट्रिक इंजन वाली दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा सकता है. इसकी मदद से स्टेशन में प्रवेश के बाद यात्रियों के समय की बचत होगी.

श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन हुबली, उत्तरी कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है. हुबली, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र का एक प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र है जिस कारण इस तरह के डेवलपमेंट का महत्व और बढ़ जाता है. यह स्टेशन बेंगलुरु, होसपेटे और वास्कोडीगामा/बेलगावी को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जंक्शन है.

अपने कर्नाटक दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 118 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेसवे को भी देश को समर्पित किया. इसके साथ ही बेंगलुरु-मैसूरु के बीच का यात्रा समय 3 घंटे से घटकर लगभग 75 मिनट हो जायेगा. इस प्रोजेक्ट पर ₹8,480 करोड़ खर्च हुए है. इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे कर्नाटक के विकास में अहम योगदान देगा.

Prime Minister @narendramodi inaugurates the World’s longest railway platform in Hubballi station.



The electrification of Hospete-Hubballi-Tinaighat section and upgraded Hosapete station projects were also dedicated by the Prime Minister. pic.twitter.com/1JO2txBTAj