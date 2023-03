Oscars 2023: ऑस्कर में भारत ने रचा इतिहास, RRR के सॉन्ग 'नाटू नाटू' ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर

95वें ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'RRR' का सुपरहिट सॉन्ग 'नाटू नाटू' (Naatu Naatu) ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर जीत लिया है.

वही 95वें अकादमी पुरस्कारों में भारत की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' (The Elephant Whisperers) ने इतिहास रचते हुए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर जीत लिया है.

We’re blessed that #RRRMovie is the first feature film to bring INDIA's first ever #Oscar in the Best Song Category with #NaatuNaatu! 💪🏻



No words can describe this surreal moment. 🙏🏻



Dedicating this to all our amazing fans across the world. THANK YOU!! ❤️❤️❤️



JAI HIND!🇮🇳 pic.twitter.com/9g5izBCUks