चेन्नई का फूड डिलीवरी बॉय बना 'स्पिन गुरु', सीधे वर्ल्ड कप 2023 की टीम से जुड़ा

फर्श से अर्श पर पहुंचने की बात चेन्नई के फ़ूड डिलीवरी एक्जक्यूटिव लोकेश कुमार से बेहतर और कौन जान सकता है. इस लड़के की किस्मत मानों रातों रात चमक गयी हो. लोकेश कुमार को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए एक इंटरननेशनल टीम के सपोर्ट स्टाफ में शामिल किया गया है.

29 वर्षीय लोकेश कुमार जो चेन्नई में फूड डिलीवरी का काम करते थे 48 घंटे के अंदर उनका चयन नीदरलैंड के सपोर्ट-स्टाफ में बतौर नेट गेंदबाज के रूप में हो गया. अब वह आगामी विश्व कप में नीदरलैंड के खिलाड़ियों को नेट प्रैक्टिस में मदद करेंगे.

क्रिकेट के प्रति लोकेश की अटूट प्रतिबद्धता और इस असाधारण अवसर ने उनके क्रिकेट करियर में एक नया अध्याय खोल दिया है.

Our first training session in India for the #CWC23 began with a small induction ceremony for our four new net bowlers from different parts of India. 🙌 pic.twitter.com/ug0gHb73tn