पद्म अवार्ड्स के तर्ज पर शुरू हुआ 'Rashtriya Vigyan Puraskar', यहां देखें अवार्ड्स की सभी कैटेगरी

भारत सरकार ने पद्म अवार्ड के तर्ज पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए एक नया सेट तैयार किया है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (Rashtriya Vigyan Puraskar) का नाम दिया गया है.

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि अब वैज्ञानिकों को चार श्रेणियों विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम के तहत राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा.

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों के उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देना है.

Government comes out with a new set of National Awards in the field of Science, Technology and Innovation known as #RashtriyaVigyanPuraskar 🏆🥇



The nominations for this bouquet of awards will be invited every year on 14th January which would remain open till 28th February…