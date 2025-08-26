Current Affairs One Liners 26 August 2025: मोदी सरकार ने प्रोजेक्ट 'आरोहण' किन लोगों के लिए शुरू किया है?

Current Affairs Hindi One Liners 26 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में प्रोजेक्ट आरोहण, आयुर्वेद दिवस 2025 आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.
- एनएचएआई ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है- 'प्रोजेक्ट आरोहण'
- भारत में आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाये जाने की घोषणा की गयी है- 23 सितंबर
- एमसीए ने हाल ही में वानखेड़े में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया- सुनील गावस्कर
- सरकार ने अगले कितने वर्षों के लिए 25,000 करोड़ का निर्यात प्रोत्साहन मिशन शुरू किया- 6 वर्ष
- आयुर्वेद दिवस 2025 का थीम क्या है- 'लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद' (Ayurveda for People & Planet)
- भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 2025 ऊर्जा संवाद में स्वच्छ ऊर्जा संबंधों को मजबूत किया- जापान
- भारत ने किस शहर में 6जी मानकीकरण पर पहली बार 3जीपीपी रेडियो एक्सेस नेटवर्क बैठक की मेजबानी की- बेंगलुरु
- भारत ने किसके साथ वैश्विक खाद्य सहायता के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए- विश्व खाद्य कार्यक्रम
