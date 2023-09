जानें ODI Cricket World Cup 2023 का Golden Ticket क्यों है इतना खास?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे विश्व कप से पहले देश की जानी मानी हस्तियों को वर्ल्ड कप का गोल्डन टिकट दे रहे है. इस कड़ी में शाह ने सचिन तेंदुलकर, तमिल फिल्म आइकन रजनीकांत और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को गोल्डन टिकट सौंपे है.

गोल्डन टिकट बीसीसीआई द्वारा दिया जा रहा है, इसके पीछे वर्ल्ड कप का प्रचार प्रसार मुख्य कारण है. इसके तहत गोल्डन टिकट वाले मेहमानों को मैच देखने के लिए आमंत्रित किया गया है साथ ही उन्हें वीआईपी सेवा भी प्रदान की जाएगी.

The Phenomenon Beyond Cinema! 🎬



The BCCI Honorary Secretary @JayShah presented the golden ticket to Shri @rajinikanth, the true embodiment of charisma and cinematic brilliance. The legendary actor has left an indelible mark on the hearts of millions, transcending language and… pic.twitter.com/IgOSTJTcHR — BCCI (@BCCI) September 19, 2023

क्या है गोल्डन टिकट?

गोल्डन टिकट "गोल्डन टिकट फॉर इंडिया आइकॉन्स" कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बीसीसीआई द्वारा शुरू किया गया है. यह देश के महानतम व्यक्तियों को प्रदान किया जा रहा है. यह टिकट धारकों को ग्राउंड जीरो से क्रिकेट विश्व कप के सभी मैचों को देखने की सुविधा प्रदान करता है.

गावस्कर ने सुझाये कई नाम:

हाल ही में, भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई की पहल की सराहना की और उन विशेष व्यक्तियों के लिए अपने सुझाव दिए जिन्हें गोल्डन टिकट दिए जाने चाहिए. इसमें दो विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव और एमएस धोनी शामिल है. गावस्कर ने इन दोनों के अलावा, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, टेबल टेनिस के दिग्गज शरथ कमल और टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना के भी नाम सुझाये है.

From serving in the 1987 World Cup as a ball boy to competing in six World Cups from 1992 to 2011, and now receiving this golden ticket in 2023 – it has indeed been a journey woven from dreams and the excitement within me remains undiminished.



Thank you @ICC & @BCCI. https://t.co/ehUrXJhEpv — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 8, 2023

वर्ल्ड कप 2023 का एंथम हुआ रिलीज़:

भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप 2023 का एंथम सॉन्ग रिलीज़ कर दिया गया है. वर्ल्ड कप 2023 के आयोजकों ने इस मेगा टूर्नामेंट का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है जिसके बोल 'दिल जश्न बोले' (Dil Jashn Bole) है. इस एंथम सॉन्ग को संगीतकार प्रीतम ने तैयार किया है.

5 अक्टूबर से हो रहा विश्व कप का आगाज:

वनडे विश्व कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से हो रहा है और फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा. टूर्नामेंट का पहला मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. भारत अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को करेगा. एक बार फिर भारत की निगाहें विश्व कप ख़िताब जीतने पर होगी. इस बार वर्ल्ड कप में 10 टीमें हिस्सा ले रही है.

A golden moment indeed!



It was an absolute honour to present the golden ticket to the "Superstar of the Millennium," Shri @SrBachchan on behalf of @BCCI.



We are all excited to have you with us at @ICC @CricketWorldCup 2023. 🏏🎉 #CricketWorldCup #BCCI https://t.co/FG6fpuq19j — Jay Shah (@JayShah) September 5, 2023

