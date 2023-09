Asian Games 2022: एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम के मैच कब और कहां देखें लाइव

भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट टीमें चीन के हांगझू में 2022 एशियाई खेलों में भाग ले रही है. भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए टीम की घोषणा कर दी है. क्रिकेट को पहली बार 2010 में गुआंगज़ौ में खेले गए एशियाई खेलों में शामिल किया गया था.

चीन के हांगझू में 2022 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा रहा है. यह 19 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर को समाप्त होगा. भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमें भी इस साल हांगझू में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भिड़ेंगी.

महिलाओं टीमों के मैच 19 सितंबर से ही शुरू हो गए है जो 26 सितंबर तक खेले जायेंगे. पुरुषों के मैच 28 सितंबर से शुरू होंगे और 7 अक्टूबर को समाप्त होंगे. झेजियांग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ग्राउंड सभी एशियाई खेलों 2022 क्रिकेट मैचों की मेजबानी करेगा.

टीम इंडिया सीधे टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में खेलेगी क्योंकि पूर्ण सदस्य देश सीधे नॉकआउट दौर के लिए क्वालीफाई किये है ये देश ग्रुप दौर के मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे. भारत का क्वार्टर फाइनल मैच 3 अक्टूबर को हांग्जो के पिंगफेंग कैंपस क्रिकेट फील्ड में होगा.

1. रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान)

2. यशस्वी जयसवाल

3. राहुल त्रिपाठी

4. रिंकू सिंह

5. जितेश शर्मा (विकेटकीपर)

6. वॉशिंगटन सुंदर

7. शाहबाज अहमद

8. रवि बिश्नोई

9. अवेश खान

10. अर्शदीप सिंह

11. मुकेश कुमार

12. शिवम दुबे

13. प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)

14. आकाश दीप

एशियन गेम्स 2023 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के सभी मैच सुबह 10:00 बजे (स्थानीय समय), सुबह 6:30 बजे (आईएसटी) खेले जाएंगे. सभी मैच हांग्जो के पिंगफेंग कैंपस क्रिकेट फील्ड में खेले जाएंगे. भारत में इन मैचों का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, सोनी लिव ऐप पर किया जायेगा.

1. हरमनप्रीत कौर (कप्तान)

2. स्मृति मंधाना (उपकप्तान)

3. शैफाली वर्मा

4. जेमिमा रोड्रिग्स

5. दीप्ति शर्मा

6. ऋचा घोष (विकेटकीपर)

7. अमनजोत कौर

8. देविका वैद्य

9. तितास साधु

10. राजेश्वरी गायकवाड़

11. मिन्नू मणि

12. कनिका आहूजा

13. उमा छेत्री (विकेटकीपर)

14. अनुषा बारेड्डी

15. पूजा वस्त्राकर

The Girls of 🇮🇳 Cricket are ready to rock at #AsianGames2022



In an exclusive ceremony tonight, the team received an enthusiastic send off from @SAI_Bengaluru



Can't wait to watch all of them make 🇮🇳 proud!



You go GIRLS! We are here to #Cheer4India#HallaBol💪🏻 pic.twitter.com/TlY7q2Zxmk