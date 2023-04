भारत की पहली वॉटर मेट्रो और केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन, यहां देखें हाइलाइट्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि, केरल में देश की पहली वॉटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया. इसके तहत कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों पर लोगों का सफ़र सुगम होगा.

इस अवसर पर पीएम मोदी के साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी मौजूद थे. इस सेवा के शुरू होने से कोच्चि में व उसके आस-पास के क्षेत्रों में प्रदुषण से भी आजादी मिलेगी.

इसके अतिरिक्त पीएम मोदी ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई साथ ही कुछ नई सुविधाओं का उद्घाटन भी किया.

First Vande Bharat Express of Kerala, water metro in Kochi and other initiatives launched today will further the state's development journey. pic.twitter.com/9mrLOSG1Wy