Parkash Singh Badal: 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन, देखें उनका राजनीतिक सफ़र

Parkash Singh Badal Passes Away: 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे चुके शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है.

बादल को सांस संबंधी दिक्कतों के कारण, मोहाली के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया था. इससे पहले जून, 2022 में वह गैस्ट्राइटिस के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे.

बीते सोमवार को अस्पताल की ओर से एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था. जिसमें कहा गया था कि वह आईसीयू में चिकित्सकों की निगरानी में हैं, जहां उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार भी हुआ था.

बादल के निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक प्रकट किया है. उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि ''श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से अत्यंत दु:ख हुआ. वह भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे, और एक चर्चित राजनेता थे जिन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया. उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया और कठिन समय में राज्य को सहारा दिया.''

Extremely saddened by the passing away of Shri Parkash Singh Badal Ji. He was a colossal figure of Indian politics, and a remarkable statesman who contributed greatly to our nation. He worked tirelessly for the progress of Punjab and anchored the state through critical times. pic.twitter.com/scx2K7KMCq