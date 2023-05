KL Rahul: लखनऊ को लगा झटका, कप्तान राहुल IPL से हुए बाहर, RCB से जुड़े Kedar Jadhav

आईपीएल 2023 से प्रमुख खिलाड़ियों के बाहर होने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है. लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल चोट के कारण आईपीएल और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल से बाहर हो गए हैं.

इस चोट ने राहुल के लगातार छठे आईपीएल में 500 से अधिक रन बनाने के प्रयासों पर विराम लगा दिया है. अब यह भी देखना दिलचस्प होगा की क्या वह 2023 वर्ल्ड कप के लिए फीट हो पाते है या नहीं. राहुल 2 साल में दूसरी बार गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं, इससे पहले 2022 में भी उन्हें सर्जरी से गुज़रना पड़ा था.

केएल राहुल को, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच के दौरान चोट लगी थी. मैच के दूसरे ओवर में गेंद का पीछा करते हुए राहुल के दाहिने पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था. मैच में लखनऊ की ख़राब स्थिति के कारण उन्हें मैदान पर उतरना पड़ा था.

राहुल मैच में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे लेकिन वह दौड़ नहीं लगा पा रहे थे. जिस कारण अमित मिश्रा आखिरी ओवर की ज्यादातर गेंदों का सामना किया. एलएसजी यह मैच 18 रन से हार गया, मैच के दौरान विराट कोहली और लखनऊ के मेंटर गौतम गंभीर के बीच तीखी नोंकझोंक भी देखने को मिली थी.

केएल राहुल ने इसके बारें में एक इंस्टाग्राम पोस्ट की मदद से जानकारी दी है. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि उन्हें बेहतर होने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होगी साथ ही उन्होंने लिखा " मैं पूरी तरह से निराश हु कि मैं टीम इंडिया के साथ अगले महीने ओवल में नहीं रहूंगा. मैं ब्लू जर्सी में जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा और देश के लिए वह सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं''.

चोट के कारण बाहर हुए राहुल की जगह ऑल राउंडर क्रुणाल पांड्या को लखनऊ का अंतरिम कप्तान बनाया गया है. वह पहले ही चेन्नई के खिलाफ टीम की कप्तानी कर चुके है. हालांकि यह मैच बेनतीजा समाप्त हुआ, दोनों टीमों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा.

राहुल का यह साल भी काफी उतार-चढाव भरा रहा है. फरवरी 2023 में पहले दो बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी मैचों के बाद उन्हें उप-कप्तानी के पद से हटा दिया गया था. साथ ही टेस्ट टीम से भी बाहर कर दिया गया था. हालांकि विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के लिए उनकी टीम में वापसी हो गयी थी.

आईपीएल 2023 के मौजूदा सत्र के लिए पूर्व भारतीय बल्लेबाज केदार जाधव को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपनी टीम में शामिल किया है.

जाधव ने बताया कि मौजूदा सत्र में खेलने के लिए RCB के कोच संजय बांगड़ ने उन्हें फोन करके आश्चर्यचकित कर दिया था.

आईपीएल 2023 में अभी तक जाधव कमेन्ट्री कर रहे थे लेकिन अब उनके पास RCB की टीम की ओर से खेलने का मौका है. जाधव पहले भी RCB के लिए खेल चुके है. जाधव ने बताया कि वह अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखते थे. जिस कारण उन्हें RCB ने अपनी टीम में शामिल करने का निर्णय लिया.

चोट के कारण डेविड विली आईपीएल 2023 से बाहर हो गए थे, जिनके स्थान पर केदार की RCB की टीम में वापसी हुई है. 38 साल के केदार रणजी ट्रॉफी सत्र में महाराष्ट्र के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए 283 रन बनाये थे.

केदार अब तक आईपीएल आईपीएल करियर में 93 मैचों में 1196 रन बना चुके हैं. उन्होंने वर्ष 2010 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था. केदार आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी खेल चुके है.

