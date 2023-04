Filmfare Awards 2023 में अलिया को बेस्ट ऐक्ट्रेस का अवार्ड, राजकुमार बने बेस्ट ऐक्टर, देखें पूरी लिस्ट

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2023 की घोषणा कर दी गयी है. 68वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स समारोह में फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित हस्तियों ने भाग लिया. इस अवार्ड शो की मेजबानी सलमान खान,मनीष पॉल और आयुष्मान खुराना ने की.

इस प्रतिष्ठित अवार्ड शो में वर्ष 2022 में रिलीज हुई फिल्मों और उससे जुड़े कलाकारों को सम्मानित किया गया है. इसके तहत बेस्ट ऐक्ट्रेस, बेस्ट ऐक्टर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवॉर्ड, बेस्ट डायरेक्ट जैसे अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की गयी.

बेस्ट ऐक्ट्रेस और बेस्ट ऐक्टर का अवार्ड:

आलिया भट्ट को उनकी फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (Best Actress) का अवार्ड दिया गया. वहीं राजकुमार राव को फिल्म 'बधाई दो' के लिए बेस्ट ऐक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया.

बेस्ट सपोर्टिंग ऐक्ट्रेस का अवार्ड शीबा चड्ढा ('बधाई दो') को दिया गया, वहीं फिल्म 'जुगजुग जीयो' में शानदार अभिनय के लिए अनिल कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग ऐक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया.

'गंगूबाई काठियावाड़ी' बनी बेस्ट फिल्म:

संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्ट की गयी फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया. इस फिल्म में आलिया भट्ट लीड रोल में थी. 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के बेहतरीन निर्देशन के लिए संजय लीला भंसाली को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है.

बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड:

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2023 में चर्चित गाने 'केसरिया' के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल) के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. जबकि 'रंगीसारी' गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) का अवार्ड कविता सेठ ने जीता.

इसके अलावा, बेस्ट म्यूज़िक ऐल्बम का अवार्ड प्रीतम को 'ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा' के लिए दिया गया. वहीं बेस्ट लिरिक्स का अवॉर्ड अमिताभ भट्टाचार्य ने जीता.

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2023 विनर लिस्ट:

अवार्ड विजेता बेस्ट ऐक्ट्रेस आलिया भट्ट (गंगूबाई काठियावाड़ी) बेस्ट ऐक्टर राजकुमार राव (बधाई दो) बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली (गंगूबाई काठियावाड़ी) बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल) अरिजीत सिंह, (केसरिया) बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) कविता सेठ, (रंगीसारी) बेस्ट सपोर्टिंग ऐक्ट्रेस शीबा चड्ढा, (बधाई दो) बेस्ट सपोर्टिंग ऐक्टर अनिल कपूर, (जुगजुग जीयो) बेस्ट स्टोरी अक्षत घिल्डियाल और सुमन अधिकारी (बधाई दो) बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर जसपाल सिंह संधू और राजीव बरनवाल (वध) बेस्ट डेब्यू (मेल) अंकुश गेदम (झुंड) बेस्ट डेब्यू (फीमेल) एंड्रिया केविचुसा (अनेक) लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा बेस्ट म्यूज़िक ऐल्बम प्रीतम (ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा) बेस्ट लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य (केसरिया) बेस्ट एक्शन परवेज शेख (विक्रम वेधा) बेस्ट सिनेमेटोग्राफी सुदीप चटर्जी (गंगूबाई काठियावाड़ी) बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन शीतल शर्मा (गंगूबाई काठियावाड़ी) बेस्ट वीएफएक्स डीएनईजी और रिडीफाइन (ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा) बेस्ट एडिटिंग निनाद खानोलकर (एन एक्शन हीरो) बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे (गंगूबाई काठियावाड़ी)

फिल्मफेयर अवार्ड भारत में हिंदी भाषा फिल्म इंडस्ट्री का एक प्रतिष्ठित अवार्ड शो है. साथ ही यह सबसे पुराने अवार्ड्स शो में से एक है. फिल्मफेयर अवार्ड सबसे पहले 1954 में दिया गया था.

