क्या है ऑस्ट्रेलिया के बीच पर मिला धातु से बना रहस्यमयी ऑब्जेक्ट? इसरो से भी जुड़ रहा नाम

हमारा समुद्र रहस्यों से भरा हुआ है जिसके बारें में जन पाना मानव के लिए हमेशा चुनौती बना रहता है. इसी कड़ी में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्र तट पर एक रहस्यमयी और अज्ञात विशाल धातु का ऑब्जेक्ट देखा गया है, जो बहता हुआ तट के पास आ गया है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी है.

स्थानीय पुलिस संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट की मूल जानकारी जुटाने में लगा हुआ है. साथ ही पुलिस ने लोगों को इससे दूर रहने की सलाह दी है. पुलिस ने आगे कहा कि हम सभी से किसी भी निष्कर्ष पर न पहुंचने की अपील करते हैं.

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.



The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.



The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna