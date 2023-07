Wimbledon 2023: कार्लोस अल्काराज़ तीसरे सबसे युवा विंबलडन चैंपियन बने, दिग्गज नडाल को छोड़ा पीछे

Wimbledon 2023: स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज़ (Carlos Alcaraz) ने इतिहास रचते हुए अपना पहला विंबलडन टाइटल जीत लिया. विंबलडन 2023 के मेंस सिंगल फाइनल में अल्काराज़ ने दिग्गज नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) को हरा दिया.

4 घंटे 42 मिनट चले मैराथन मुकाबले में अल्काराज़ ने सर्बिया में स्टार खिलाड़ी जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से मात देकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम ख़िताब जीता.

विश्व नंबर-1 20-वर्षीय कार्लोस अल्काराज़ ने विंबलडन मेन्स सिंगल्स का फाइनल जीतने के साथ ही इतिहास रच दिया है. वह विंबलडन मेंस का टाइटल जीतने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए है.

राफेल नडाल और मैनुअल सैंटाना (1966 - प्री-ओपन युग) के बाद विंबलडन खिताब जीतने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और स्पेन के तीसरे खिलाड़ी भी बन गए. पुरुष वर्ग में सबसे कम उम्र के विंबलडन चैंपियन की बात आती है, तो बोरिस बेकर के पास 17 साल, 7 महीने और 15 दिन की उम्र में ऑल इंग्लैंड क्लब में चैंपियन बनकर उभरे थे.

इससे पूर्व विंलबडन में साल 2021 के खिताबी मुकाबले में उन्हें (अल्काराज़) हार का सामना करना पड़ा था. वर्ष 2022 में वह इस ग्रैंड स्लैम में चौथे स्थान पर रहे थे. अल्काराज़ ने साल 2022 में US ओपन का खिताब जीता था.

इस हर के साथ ही सर्बियाई स्टार और विश्व नंबर-2 नोवाक जोकोविच का विजयी अभियान भी रुक गया है. इससे पहले जोकोविच ने विंबलडन के लगातार 4 मेन्स सिंगल्स खिताब जीते थे. अगर वह इस बार भी जीत जाते तो यह उनका लगातार पांचवां विंबलडन टाइटल होता लेकिन स्पेन के इस स्टार युवा ने जोकोविच के विजयी अभियान को रोक दिया.

कार्लोस अल्काराज़ ने इस जीत के साथ ही विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले और टाइटल जीतने वाले तीसरे स्पेनिश खिलाड़ी भी बन गए है. इससे पूर्व साल 2008 और 2010 में राफेल नडाल ने यह टाइटल अपने नाम किया था. मैनुएल सैंटाना ने 1966 में यह टाइटल जीता था.

अल्काराज़, सबसे कम उम्र में विंबलडन का फाइनल खेलने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी बन गए है. उन्होंने 2006 के फाइनल में राफेल नडाल (20 साल और 36 दिन) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. साथ वह विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र (20 साल 72 दिन) के खिलाड़ी बन गए है.

विंबलडन 2023 की शानदार शुरुआत करते हुये अल्काराज़ ने अपने शुरुआती 2 मैचों में जेरेमी चार्डी और अलेक्जेंड्रे मुलर को सीधे सेटों में हराया था. तीसरे दौर के मैच में उन्होंने निकोलस जैरी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी.

प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने इटली के माटेओ बेरेटिनी को मात दी थी. क्वार्टर फाइनल में उन्होंने होल्गर रून को 7-6, 6-4, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया था. सेमीफाइनल में उनका मुकाबला रूस के तीसरी वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव के साथ हुआ जहां उन्होंने 6-3, 6-3, 6-3 जीत हासिल कर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी.

ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन चैंपियन जोकोविच आठ विंबलडन खिताबों के फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी करने से चुक गए. यदि जोकोविच यह टाइटल जीत जाते तो यह उनका 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल होता. साथ ही वह मार्गरेट कोर्ट के 24 स्लैम के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी करने से भी चुक गए.

A lifelong dream! 🏆💚 You always have to believe! I'm only 20 years old, everything is happening too fast, but I'm very proud of how we work every day. Thank you everyone for your support, from the bottom of my heart! 🙌🏻😍 @Wimbledon



