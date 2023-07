50th GST Council Meeting: क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा? देखें पूरी लिस्ट

जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है.

जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ जैसे आयोजनों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया है. जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाहॉल में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले जीएसटी में कटौती की है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है.

Recommendations of the 50th meeting of GST Council



▪️GST Council recommends Casino, Horse Racing and Online gaming to be taxed at the uniform rate of 28% on full face value



▪️GST Council recommends notification of GST Appellate Tribunal by the Centre with effect from 01.08.2023… pic.twitter.com/p70dBatIxQ