कब होगी Chandrayaan-3 की असली परीक्षा? जानें चंद्रयान-3 मिशन का बिहार कनेक्शन

Chandrayaan-3 Mission: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बहुप्रतीक्षित चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे लांच कर दिया जो इस समय मून की ओर बढ़ रहा है. चंद्रयान-3 को GSLV MKIII या LVM3 रॉकेट द्वारा लांच किया गया.

चंद्रयान-3 लगभग 40 दिन बाद 23/24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है. इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का है. यह चंद्रयान-2 का फॉलो-अप मिशन है.

Chandrayaan-3 Mission update:

The spacecraft's health is normal.



The first orbit-raising maneuver (Earthbound firing-1) is successfully performed at ISTRAC/ISRO, Bengaluru.



Spacecraft is now in 41762 km x 173 km orbit. pic.twitter.com/4gCcRfmYb4