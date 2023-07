इसरो ने Chandrayaan-3 मिशन के लिए क्यों चुना 'फेलियर बेस्ड डिज़ाइन'? चंद्रयान-3 मिशन 7 पॉइंट्स

Chandrayaan-3 mission: The ‘Launch Rehearsal’ simulating the entire launch preparation and process lasting 24 hours has been concluded. Mission brochure: https://t.co/cCnH05sPcW pic.twitter.com/oqV1TYux8V

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप