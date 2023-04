Tiger Census: भारत में बाघों की संख्या बढ़कर हुई 3167, पीएम मोदी ने जारी किया नया डेटा

भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर 3167 हो गयी है, जो पिछली बार जारी किये गए आकड़े से 200 अधिक है. पीएम ने इस आकड़े पर ख़ुशी व्यक्त करते हुए इसे देश के लिए गौरव का पल बताया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की बाघ गणना के 5वें चक्र के आंकड़े जारी करते हुए ये डेटा पेश किये है. पीएम ने ये आकड़े मैसूर से जारी किये जहां वे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मौजूद थे.

वर्ष 2018 के जारी किये गए टाइगर सेंसस के तहत बाघों की संख्या 2,967 थी. पिछले चार वर्षो में भारत में बाघों की संख्या में 200 या 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है.

भारत में बाघों की संख्या वर्ष 2006 में 1,411 थी, जो 2010 तक बढ़कर 1,706 हो गयी थी. वर्ष 2014 तक यह संख्या 2,226 हो गयी थी.

The numbers of the tiger census are encouraging. Congratulations to all stakeholders and environment lovers. This trend also places an added responsibility of doing even more to protect the tiger as well as other animals. This is what our culture teaches us too. pic.twitter.com/aSwyOlzE52