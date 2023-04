IPL 2023: राशिद ने तोड़ा T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड, यहां देखें पूरी लिस्ट

गुजरात टाइटंस के कार्यवाहक कप्तान राशिद खान ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. केकेआर के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल के एक मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की.

राशिद खान ने केकेआर के खिलाफ 17वें की पहली तीन गेंदों पर तीन विकेट झटककर यह मुकाम हासिल किया. राशिद ने आंद्रे रसल, सुनील नरेन और शार्दुल ठाकुर को लगातार तीन गेंदों पर अपना शिकार बनाया.

अफगानिस्तान के इस अनुभवी स्पिनर ने T20 क्रिकेट में अपनी चौथी हैट्रिक पूरी की, इससे पहले 5 अन्य गेंदबाजों ने 3 बार हैट्रिक ली है. साथ ही यह इस आईपीएल सीजन पहली हैट्रिक भी है.

राशिद ने सबसे पहले विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल को चलता किया, उसके बाद उन्होंने सुनील नरेन को कैच आउट कराया, उसके बाद राशिद ने लार्ड शार्दुल को पवेलियन की राह दिखाई.

राशिद ने क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में अपनी चौथी हैट्रिक पूरी करते हुए दुनिया के अन्य गेंदबाजों से आगे निकल गए है. इस फॉर्मेट में तीन हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों में ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू टाय, पाकिस्तान के मोहम्मद सामी, भारत के अमित मिश्रा शामिल है. इसके अतिरिक्त वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल और दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर शामिल है.

गुजरात के कार्यवाहक कप्तान राशिद की हैट्रिक भी गुजरात को जीत नहीं दिला सकी. केकेआर के रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर की तूफानी पारी ने गुजरात से जीत छीन ली.

आईपीएल के इतिहास में यह पहला मौका था जब गुजरात की टीम ने 200 का आकड़ा पर किया था. लेकिन मैच जीतने में कामयाब नहीं रही.

केकेआर के युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह ने मैच के आखिरी ओवर में लगातार पांच छक्के जड़कर गुजरात से मैच छीन लिया. गुजरात की ओर से आखिरी ओवर यश दयाल को दिया गया था, ओवर की पहली गेंद पर उमेश यादव ने एक रन लेकर स्ट्राइक रिंकू को दे दी, जिसके बाद रिंकू ने लगातार पांच छक्के लगाकर केकेआर की जीत सुनिश्चित कर दी.

वर्ष 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलते हुए भारत के पूर्व गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी ने आईपीएल की पहली हैट्रिक ली थी. उन्होंने एमए चिदंबरम स्टेडियम में किंग्स इलेवन पंजाब (पंजाब किंग्स) के खिलाफ यह कारनामा किया था. उस मैच में उन्होंने 24 रन देकर पांच विकेट हासिल किये थे.

