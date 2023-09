JP Morgan Bond Index में भारत की एंट्री, भारतीय बाजारों पर क्या होगा इसका प्रभाव जानें

JP Morgan Bond Index: अमेरिकी निवेश बैंक जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने उभरते बाजारों के मार्केट डेट इंडेक्स (Markets debt index) में भारतीय सरकारी बांड को शामिल करने का बड़ा फैसला लिया है. यह मामला काफी लंबे समय से लटका हुआ था.

भारतीय बाजार के लिए यह एक बड़ी खबर है, जेपी मॉर्गन ने बताया कि भारत को उसके इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्‍स (GBI-EM) में अगले वर्ष जून में शमिल किया जायेगा. इसके साथ ही दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था के लिए अरबों डॉलर के इनफ्लो के विकल्प खुल जायेंगे. साथ ही भारत की पहुंच ग्‍लोबल बॉन्‍ड इंडेक्‍स में भी हो जाएगी.

"It is a welcome development showing confidence in the Indian economy," says Ajay Seth, Secretary, DEA on JPMorgan’s decision to include Indian government bonds in its widely tracked emerging market debt index https://t.co/OUfF7EJJaJ