भारत की इस तिकड़ी ने जीता एशियन गेम्स 2023 का पहला गोल्ड, यहां देखें मेडल लिस्ट

भारत ने एशियाई खेलों 2023 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है. यह गोल्ड भारत की निशानेबाजी तिकड़ी ने जीता. ऐश्वर्या प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह पंवार और रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया. भारत की इस तिकड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में विश्व रिकॉर्ड स्कोर 1893.7 के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा किया.

नोट- यह एशियाई गेम 2022 में आयोजित किया जाना था लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसका अब (2023)आयोजन किया जा रहा है.

भारत की रोइंग टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया. पुरुषों की फोर टीम ने कांस्य पदक हासिल किया. पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स टीम ने कांस्य पदक जीता.

एशियाई खेल 2023 के 19वें संस्करण का आयोजन 23 सितंबर से चीन के हांगझू में कियाजा रहा है. भारत के 655-एथलीट इस इवेंट में भाग ले रहे है.

𝓢𝓱𝓸𝓸𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓮𝓲𝓻 𝔀𝓪𝔂 𝓽𝓸 𝓽𝓱𝓮 𝓽𝓸𝓹! 🥇🇮🇳- 𝟏𝐬𝐭 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚⚡🤩@RudrankkshP, @DivyanshSinghP7, and Aishwary Pratap Tomar have hit the bullseye and secured the 1️⃣st Gold for India in the 10m Air Rifle Men's Team event at the #AsianGames2022.… pic.twitter.com/wQbtEYX2CQ