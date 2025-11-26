RPSC AAO Admit Card 2025: राजस्थान सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहाँ से करें डाउनलोड

Rajasthan AAO Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक कृषि अधिकारी पदों के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने साक्षात्कार के लिए सफलतापूर्वक चयन किया है, वे अपने पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट में लॉग इन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
RPSC AAO Admit Card 2025
आरपीएससी ने सहायक कृषि अधिकारी (टीएसपी/एनटीएसपी), कृषि विभाग, 2018 (विज्ञापन संख्या 13) के पद के लिए साक्षात्कार पत्र जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन अपना प्रवेश पत्र और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएँ।
RPSC AAO Admit Card 2025 Download
RPSC AAO एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक अब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स के लिए डाउनलोड करना आसान बनाने के लिए, हमने हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए नीचे एक डायरेक्ट लिंक भी दिया है।
RPSC AAO Admit Card 2025
आरपीएससी एएओ एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
-
आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं
-
सहायक कृषि अधिकारी (टीएसपी/एनटीएसपी), कृषि विभाग, 2018 (विज्ञापन संख्या 13/Rect./AAO (कृषि विभाग)/ईपी-I/2018-19 दिनांक 28.05.2018) (अंतिम चरण) के पद के लिए साक्षात्कार पत्र पर क्लिक करें।
-
'एडमिट कार्ड प्राप्त करें' पर क्लिक करें
-
अपना 'आवेदन संख्या' प्रदान करें और 'जन्म तिथि' चुनें
-
पाठ दर्ज करें
-
राजस्थान AAO एडमिट कार्ड डाउनलोड करें
RPSC AAO एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई डिटेल्स
कैंडिडेट्स को RPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करनी चाहिए। एडमिट कार्ड पर ये डिटेल्स होंगी।
-
कैंडिडेट का नाम
-
रोल नंबर
-
एप्लीकेशन नंबर
-
पिता का नाम या माता का नाम
-
जन्म तिथि
-
कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर
-
एग्जाम का नाम (जैसे, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम)
-
एग्जाम की तारीख
-
शिफ्ट टाइमिंग (या एग्जाम का समय)
-
एग्जाम सेंटर का नाम और कोड
-
एग्जाम सेंटर का पता
-
रिपोर्टिंग टाइम
