RPSC AAO Admit Card 2025: राजस्थान सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहाँ से करें डाउनलोड

By Sonal Mishra
Nov 26, 2025, 20:43 IST

Rajasthan AAO Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक कृषि अधिकारी पदों के लिए RPSC AAO एडमिट कार्ड 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अंतिम चरण के साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 

Rajasthan AAO Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक कृषि अधिकारी पदों के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने साक्षात्कार के लिए सफलतापूर्वक चयन किया है, वे अपने पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट में लॉग इन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

आरपीएससी ने सहायक कृषि अधिकारी (टीएसपी/एनटीएसपी), कृषि विभाग, 2018 (विज्ञापन संख्या 13) के पद के लिए साक्षात्कार पत्र जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन अपना प्रवेश पत्र और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएँ। 

RPSC AAO एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक अब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स के लिए डाउनलोड करना आसान बनाने के लिए, हमने हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए नीचे एक डायरेक्ट लिंक भी दिया है।

आरपीएससी एएओ एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

  1. आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं

  2. सहायक कृषि अधिकारी (टीएसपी/एनटीएसपी), कृषि विभाग, 2018 (विज्ञापन संख्या 13/Rect./AAO (कृषि विभाग)/ईपी-I/2018-19 दिनांक 28.05.2018) (अंतिम चरण) के पद के लिए साक्षात्कार पत्र पर क्लिक करें।

  3. 'एडमिट कार्ड प्राप्त करें' पर क्लिक करें

  4. अपना 'आवेदन संख्या' प्रदान करें और 'जन्म तिथि' चुनें

  5. पाठ दर्ज करें

  6. राजस्थान AAO एडमिट कार्ड डाउनलोड करें

RPSC AAO एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई डिटेल्स

कैंडिडेट्स को RPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करनी चाहिए। एडमिट कार्ड पर ये डिटेल्स होंगी।

  • कैंडिडेट का नाम

  • रोल नंबर

  • एप्लीकेशन नंबर

  • पिता का नाम या माता का नाम

  • जन्म तिथि

  • कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर

  • एग्जाम का नाम (जैसे, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम)

  • एग्जाम की तारीख

  • शिफ्ट टाइमिंग (या एग्जाम का समय)

  • एग्जाम सेंटर का नाम और कोड

  • एग्जाम सेंटर का पता

  • रिपोर्टिंग टाइम

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

