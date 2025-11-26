RPSC AAO Admit Card 2025: राजस्थान सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहाँ से करें डाउनलोड

Rajasthan AAO Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक कृषि अधिकारी पदों के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने साक्षात्कार के लिए सफलतापूर्वक चयन किया है, वे अपने पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट में लॉग इन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

RPSC AAO Admit Card 2025

आरपीएससी ने सहायक कृषि अधिकारी (टीएसपी/एनटीएसपी), कृषि विभाग, 2018 (विज्ञापन संख्या 13) के पद के लिए साक्षात्कार पत्र जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन अपना प्रवेश पत्र और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएँ।

RPSC AAO Admit Card 2025 Download

RPSC AAO एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक अब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स के लिए डाउनलोड करना आसान बनाने के लिए, हमने हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए नीचे एक डायरेक्ट लिंक भी दिया है।