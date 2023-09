दुनिया की सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्थाएं कौन-कौनसी हैं? जानें

WIPO’s Global Innovation Index: डब्ल्यूआईपीओ के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के अनुसार, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर 2023 में दुनिया की सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्थाएं हैं. पिछले दशक में मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं तेजी से आगे बढ़ी है.

हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी किया था. ग्लोबल इनोवेशन 2023 की रिपोर्ट उद्यम पूंजी के लिए एक तेजी से अनिश्चित दृष्टिकोण की पहचान पर आधारित है जो मानव प्रतिभा को नए उत्पादों और सेवाओं में बदलने में मदद करता है.

WIPO’s Global Innovation Index 2023 ranks the innovation performance of 132 economies, and has the latest on the state of global innovation.



