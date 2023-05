World No Tobacco Day 2023: आज मनाया जा रहा विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जानें धूम्रपान छोड़ने के ये तरीके

World No Tobacco Day 2023: विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है. साथ ही तंबाकू कंपनियों की व्यावसायिक गतिविधियों से लोगों को अवगत कराना है.

इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ सहित दुनियाभर के अन्य संगठन तंबाकू उत्पादों और इसके सेवन को कम करने के उद्देश्य से कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते है.

#TobaccoExposed: A tobacco farmer 👨‍🌾 may absorb nicotine equivalent to 50 cigarettes a day. Tobacco farming can cause:



💀 Nicotine poisoning

💀 Chronic lung conditions

💀 Respiratory diseases & other health issues



#TobaccoExposed: A tobacco farmer 👨‍🌾 may absorb nicotine equivalent to 50 cigarettes a day. Tobacco farming can cause:

विश्व तंबाकू निषेध दिवस थीम 2023:

हर साल 31 मई, WHO के लिए लोगों को धूम्रपान और तंबाकू का सेवन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है. इस वर्ष के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है “हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं” (We need food, not tobacco) है.

क्या रहा है इसका इतिहास:

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने वर्ष 1987 में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस की स्थापना की ताकि तम्बाकू के सेवन से होने वाले रोगों और मृत्यु पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके.

विश्व स्वास्थ्य सभा ने 7 अप्रैल 1988 को "विश्व धूम्रपान निषेध दिवस" की घोषणा की थी. जिसके तहत हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की बात कही गयी थी.

भारत में क्या है धूम्रपान की स्थिति:

ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे ऑफ़ इंडिया (2016-17) के डेटा के अनुसार, भारत में लगभग 267 मिलियन वयस्क धूम्रपान करते है. जो कुल वयस्क आबादी का 29% है. यह डेटा 15 से या उससे अधिक की उम्र के लोगों का है. विश्व स्तर पर ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS) एक सर्वेक्षण प्रक्रिया है जिसे फरवरी 2007 में चल रहे ग्लोबल टोबैको सर्विलांस सिस्टम (GTSS) के एक नए घटक के रूप में लॉन्च किया गया था.

धूम्रपान छोड़ने के ये तरीके अपनाएं:

1. धूम्रपान छोड़ने में नीचे कुछ उपाय सुझाएँ गए जिनको आप देख सकते है. सबसे पहले आपको अपने आस-पास के सभी तम्बाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, पान-मसाला आदि को हटाने की कोशिश करे. शुरू में यदि आप पूरी तरह से हटा नहीं सकते तो इन उत्पादों को कम करने की कोशिश करें.

साथ ही अपने घर, कार, ऑफिस से सिगरेट, ऐशट्रे, लाइटर जैसी चीजों को हटाने की कोशिश करें. यह प्रक्रिया आपको धूम्रपान छोड़ने या कम करने में मदद कर सकती है.

साथ में तम्बाकू उत्पाद न होने का अतिरिक्त लाभ यह है कि जब आप सिगरेट खरीदना चाहेंगे तो आपको अपने स्थान से उठकर जाना पड़ेगा. चलने, दौड़ने और जॉगिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटी आपको इनसे दूर रखने में मदद कर सकती है और तम्बाकू उत्पादों से आपका ध्यान हटा सकती है.

2. अध्ययनों से पता चला है कि च्युइंग गम तंबाकू खाने की इच्छा को कम करने में मदद कर सकता है. इसके लिए आप अपने पास च्युइंग गम या ऐसी खाने वाली या चबाने वाली चीजों को रख सकते है जो आपको धूम्रपान छोड़ने में मदद कर सकते है.

3. धूम्रपान की आदत को ट्रिगर्स करने वाले व्यवहारों को समझने और पहचानने की आवश्कता है. इन व्यवहारों में बदलाव कर आप धूम्रपान से बाच सकते है. साथ ही एक टाइमिंग नोट रखें जहां आप प्रत्येक दिन उस समय को नोट करें जब आप सिगरेट के लिए परेशान रहते है. अगले दिन उस समय खुद का ध्यान अन्य कामों में लगाने की कोशिश करे. यह नोट आपको धूम्रपान की लत से बचाने में मदद कर सकता है.

#WATCH | Odisha: On the occasion of 'World No Tobacco Day', sand artist Sudarshan Patnaik has given the message of quitting tobacco by creating sand art at Puri beach (30.05) pic.twitter.com/b16cfQ01cs — ANI (@ANI) May 30, 2023

