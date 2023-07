World Population Day 2023: वर्ष 2030 तक 8.5 बिलियन हो जाएगी वैश्विक जनसंख्या, जानें क्या है पॉपुलेशन ट्रेंड

World Population Day 2023: ग्लोबल लेवल पर प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है. इसके माध्यम से विश्व जनसंख्या के प्रचलित अहम मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिलता है. इसके तहत महिलाओं से जुड़ी समस्याओं, आर्थिक संकट और गरीबी से जुड़े मुद्दों को शामिल किया जाता है.

संयुक्त राष्ट्र का मकसद एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति के पास संभावनाओं और अवसरों से भरा एक उज्वल भविष्य हो. इसकी कल्पना सतत लक्ष्य 2030 के एजेंडे में भी की गयी है.

World Population Day: The objective of the day is to increase the awareness of the people towards the worldwide population issues. #WorldPopulationDay2023 theme: 'Unleashing the power of gender equality: Uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite…