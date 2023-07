14 जुलाई को लांच होगा Chandrayaan-3 मिशन, 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर होगी लैंडिंग

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग की डेट का ऐलान कर दिया है. चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे लांच किया जायेगा. इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी.

इससे पहले इसरो ने 12 से 19 जुलाई के बीच इसकी लॉन्चिंग की घोषणा की थी. इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने जानकारी दी कि चंद्रयान-3, 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ का प्रयास करेगा. यह मिशन भारत को उन देशों की लिस्ट में शामिल कर देगा जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करायी है.

Announcing the launch of Chandrayaan-3:



🚀LVM3-M4/Chandrayaan-3 🛰️Mission:

The launch is now scheduled for

📆July 14, 2023, at 2:35 pm IST

from SDSC, Sriharikota



Stay tuned for the updates!