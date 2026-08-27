Ladki Bahin Yojana: किस्त का पैसा बैंक अकाउंट में हो रहा ट्रांसफर, फटाफट चेक करें बैलेंस

Ladki Bahin Yojana Maharashtra July Kist: महाराष्ट्र सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' (मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना) की जुलाई किस्त का पैसा लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जा रहा है, जिसका इंतजार पात्र महिलायें लंबे समय से कर रही थी। महाराष्ट्र सरकार मे मंत्री अदिति एस तटकरे ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। ऐसे में कह सकते है कि राज्य सरकार ने त्योहार के इस मौसम में सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है।

रक्षा बंधन पर मिला सरकार का तोहफा

पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि योजना की जुलाई माह की किस्त रक्षा बंधन के आस-पास जारी की जाएगी, ऐसे में उम्मीद के अनुरूप पैसा त्योहार के समय ही जारी किया जा रहा है।

किस्त का पैसा खातों मे भेजा जा रहा

महिला एवं बाल विकास मंत्री, महाराष्ट्र सरकार अदिति एस तटकरे ने X पर लिखा है कि 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के तहत जुलाई महीने के 'मानदेय' का भुगतान शुरू हो गया है! रक्षाबंधन के मौके पर, इस योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को जुलाई का मानदेय देने की प्रक्रिया 25 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है। यह राशि अगले 2-3 दिनों में सभी पात्र लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।’