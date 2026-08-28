PM Kisan 24th Installment Kab Aayegi: यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो 24वीं किस्त को लेकर आपके मन में भी यही सवाल होगा कि पैसा कब आएगा और कहीं मेरी किस्त तो नहीं अटक जाएगी? दरअसल, किस्त जारी होने से पहले किसानों के रिकॉर्ड और जरूरी प्रक्रियाओं की जांच होती है। ऐसे में अगर आपके दस्तावेज या वेरिफिकेशन में कोई कमी है, तो 2000 रुपये की किस्त अटक सकती है। किसानों को हर साल मिलते हैं 6000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM-KISAN केंद्र सरकार की प्रमुख किसान योजनाओं में से एक है। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं। यह रकम 2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए पहुंचती है। अब तक योजना की 23 किस्तों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम पात्र किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी। अब किसानों की नजर अगली यानी 24वीं किस्त पर है।

PM-KISAN योजना हाईलाइट्स लांच- 24 फरवरी, 2019 योजना का प्रकार- केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कुल वार्षिक लाभ- 6000 रुपये पात्र- 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान ऑफिसियल वेबसाइट- pmkisan.gov.in अब तक जारी किस्त- 23 किन किसानों को मिलेगी 24वीं किस्त यदि आप PM-KISAN की पात्रता पूरी करते हैं और आपके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आपको 24वीं किस्त का लाभ मिल सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपकी e-KYC पूरी हो, जमीन का सत्यापन पूरा हो और आधार से जुड़ी जानकारी सही हो। साथ ही आपका नाम पात्र लाभार्थियों की सूची में होना चाहिए। यानी सिर्फ PM-KISAN में रजिस्ट्रेशन होना ही काफी नहीं है। जरूरी वेरिफिकेशन भी पूरा होना चाहिए। इन किसानों की अटक सकती है 2000 रुपये की किस्त यदि किसी किसान ने अपात्र होने के बावजूद गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया है, तो जांच के बाद उसका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है।