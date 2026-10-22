Bihar Board Exam 2027: बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेट्स जल्द होगी जारी, यहां से करें चेक करें Updates

BSEB Class 10th & 12th Date Sheet 2027: बिहार विद्यालय एग्जाम समिति (BSEB) द्वारा शैक्षणिक सेशन 2026-2027 के लिए 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के फाइनल बोर्ड एग्जाम के डेट्स को लेकर तैयारियां फाइनल राउंड में हैं। बोर्ड के पिछले सालों के पैटर्न के अनुसार, बिहार बोर्ड द्वारा साल 2027 के एग्जाम फरवरी 2027 के महीने में आयोजित किए जाने की उम्मीद है।

मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लाखों छात्रों, जो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में जुटे हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जल्द ही डिटेल्ड सब्जेक्ट-वाइज डेटशीट (Date Sheet PDF) को डाउनलोड कर सकेंगे।

Bihar Board Exam 2027: मुख्य डिटेल्स और शेड्यूल

बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 से जुड़े महत्वपूर्ण और एक्सपेक्टेड एग्जाम स्टेप्स की डिटेल्स जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।