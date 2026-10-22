Bihar Board Exam 2027: बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेट्स जल्द होगी जारी, यहां से करें चेक करें Updates
Bihar Board Time Table 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा 10वीं और 12वीं के फाइनल बोर्ड एग्जाम फरवरी 2027 में आयोजित किए जाने की उम्मीद है। बोर्ड द्वारा नवंबर 2026 तक दोनों क्लासेस की डेटशीट जारी कर दी जा सकती हैं। छात्र लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यहां देखें।
BSEB Class 10th & 12th Date Sheet 2027: बिहार विद्यालय एग्जाम समिति (BSEB) द्वारा शैक्षणिक सेशन 2026-2027 के लिए 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के फाइनल बोर्ड एग्जाम के डेट्स को लेकर तैयारियां फाइनल राउंड में हैं। बोर्ड के पिछले सालों के पैटर्न के अनुसार, बिहार बोर्ड द्वारा साल 2027 के एग्जाम फरवरी 2027 के महीने में आयोजित किए जाने की उम्मीद है।
मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लाखों छात्रों, जो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में जुटे हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जल्द ही डिटेल्ड सब्जेक्ट-वाइज डेटशीट (Date Sheet PDF) को डाउनलोड कर सकेंगे।
Bihar Board Exam 2027: मुख्य डिटेल्स और शेड्यूल
बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 से जुड़े महत्वपूर्ण और एक्सपेक्टेड एग्जाम स्टेप्स की डिटेल्स जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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डिटेल्स
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बोर्ड का नाम
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)
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क्लासेस
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10वीं (Matric) और 12वीं (Intermediate - Arts, Science, Commerce)
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शैक्षणिक सेशन
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2026–2027
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डेटशीट जारी होने का टाइम
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नवंबर 2026 (एक्सपेक्टेड)
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प्रैक्टिकल एग्जाम
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जनवरी 2027
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मुख्य थ्योरी एग्जाम
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फरवरी 2027
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ऑफिशियल वेबसाइट
एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारियां
बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से जुड़े निर्देश जारी किए गए हैं:
- लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की डेट: जिन छात्रों ने अभी तक अपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरे हैं, उनके लिए बोर्ड ने 31 अक्टूबर 2026 तक लेट फीस के साथ फॉर्म जमा करने का फाइनल मौका प्रदान किया है।
- स्कूल के माध्यम से प्रक्रिया: छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल के संपर्क में रहें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म समय पर सबमिट हो चुका है।
BSEB Time Table 2027 PDF कैसे डाउनलोड करें?
आधिकारिक वेबसाइट पर टाइम-टेबल जारी होने के बाद छात्र निम्नलिखित चरणों का पालन करके डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं:
- बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए Student Section या Latest Notifications ऑप्शन पर क्लिक करें।
- वहां उपलब्ध Bihar Board Class 10 / Class 12 Time Table 2027 लिंक को सेलेक्ट करें।
- फिर, स्क्रीन पर खुलने वाली डेटशीट की PDF फाइल को डाउनलोड कर लें।
- फिर, इसका एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.