CBSE Class 10 German Sample Question Paper 2022-23: Download Sample Paper PDF

CBSE Class 10 German Sample Question Paper 2022-23: Class 10 sample paper for the foreign language German is available for all the candidates. Candidates appearing for the CBSE board exams 2022-23 in the academic year 2022-23.

German is an optional foreign language course offered by CBSE to class 10 students. Yes, learning any language, especially a foreign language, takes time, practice and commitment. It’s the same with the German language. Therefore, students should honestly dedicate a few hours weekly to practise German and score good marks in the paper.

The assessment scheme for CBSE Class 10 German is as follows:

SECTION MARKS Section A - Reading 20 Section B - Writing 10 Section C - Applied Grammar 30 Section D -Textbook 20 Internal Assessment 20

According to CBSE class 10 German Sample Question Paper, the maximum time given to attempt the paper of 80 marks is 3 hours.

The general instruction in the question paper are as follows:

General Instructions:

This paper is divided into 4 sections.

Read the instructions carefully and attempt only the required number of questions where internal choices are given.

SECTION A - LESEN

I. TEXT 1 – Sachtext lesen

Lies den Text und beantworte die folgenden Fragen.

Einladung zum „Weißen Picknick“

Auch dieses Jahr möchte die Stadt Neuburg ihre Bewohner mit dieser Veranstaltung zusammenbringen. Das „Weiße Picknick“ findet am Samstag, 1. August, ab 17 Uhr auf dem Stadtplatz statt. Und alle sind eingeladen: Familien, Nachbarn, Freunde, Kollegen…

Ihnen ist das „Weiße Picknick“ noch bekannt? So funktioniert das „Weiße Picknick“:

Kleidung: Bitte tragen Sie nur weiße Kleidung.

Mitbringen: Essen und Getränke, Tisch und Stühle, weißes Geschirr; gern auch Blumen und andere Dekoration für eine feierliche Stimmung - alles in Weiß!

Unterhaltung: Wir wollen zusammen singen und tanzen! Bringen Sie gern Ihre Gitarre mit. Übrigens: von 20 bis 22 Uhr spielt die Band „Turbo“.

Regeln: Eine Reservierung von Plätzen ist nicht möglich. Ihre Stühle und Tische dürfen Sie erst ab Veranstaltungsbeginn aufstellen. Die Teilnahme an diesem Picknick ist kostenlos. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung leider ausfallen. Die Stadt Neuburg freut sich auf viele Gäste.

[Quelle: Schritte international]

Beantworte die Fragen.

1. Wie heißt die Veranstaltung und warum?

2. Wann und wo findet die Veranstaltung statt?

3. Was sollen die Teilnehmer mitbringen?

4. Wie kann man sich unterhalten?

5. Was sind die Regeln, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können? Gib 2 Regeln.

II. TEXT 2 – Text A oder Text B

Lies den Text A oder Text B und mach die folgenden Aufgaben.

TEXT A

Ein Schuljahr im Ausland

Nächstes Jahr werde ich ein ganzes Schuljahr an einer High School in den USA verbringen. Ich will diese Erfahrung machen, um selbstständig zu werden und mich persönlich weiterzuentwickeln. In Boston werde ich bei einer Gastfamilie wohnen und dadurch den amerikanischen Lebensstil kennen lernen. Eine bessere Methode, um eine andere Kultur intensiv zu erleben und die Sprachkenntnisse zu verbessern, gibt es nicht! Zehn Monate sind natürlich eine lange Zeit. Ich war noch nicht so lange weg von zu Hause. Ich weiß, ich werde ab und zu Heimweh haben und meine Familie vermissen. Aber ich werde das schon schaffen! Damit die Kontakte zu meinen Freunden nicht abreißen, werde ich sie regelmäßig online treffen oder einfach mit ihnen skypen. Nach diesem Auslandsjahr werde ich ohne Probleme weltweit studieren können. So ein Schuljahr ist nicht gerade billig: 8500 Euro kostet das ganze Programm. Zum Glück habe ich ein Stipendium bekommen und werde nur den Zug bezahlen. - Sophie [Quelle: Deutsch echt Einfach]

A. Lies den Text und verbinde die Satzteile.

1. Sophie wird ein Schuljahr a. bei einer Gastfamilie wohnen. 2. Sophie wird die Erfahrung machen, b. problemlos im Ausland studieren können. 3. In Boston wird sie c. weil sie ein Stipendium hat. 4. Sophie weiß, dass sie d. in den USA verbringen. 5. Sophie wird nicht viel bezahlen, e. ihre Familie vermissen wird. 6. Nach diesem Jahr wird Sophie f. um eine andere Kultur kennen zu lernen.

B. Richtig oder Falsch?

1. Sophie geht ein Jahr lang in Bosten zur Schule.

2. Sophie bleibt leider nicht in Kontakt mit ihren Freunden.

3. Sofie bezahlt 8500 Euro für das Programm.

4. Sofie wird nach diesem Auslandsjahr eine Arbeitsstelle im Ausland finden.

ODER

TEXT B

LEBENSLAUF: Marina Benzi

Mein Name ist Marina Benzi. Ich bin am 29.11.1986 geboren. Mit zwei Jahren bin ich mit meinen Eltern nach Deutschland gezogen, nach München. Hier habe ich auch die Grundschule besucht: von 1992-1996. 1998 konnte ich von der Haupt- auf die Realschule wechseln. Die habe ich dann mit der Note 2 abgeschlossen. Danach habe ich für drei Jahre eine Ausbildung als Krankenpflegerin am Klinikum Neumarkt gemacht. Nach meiner Ausbildung wollte ich Berufserfahrung sammeln und wieder in München arbeiten. Zum Glück habe ich auch gleich eine Stelle als Krankenpflegerin am Klinikum Großhadern bekommen. Weil ich aber so gern mit Kindern zusammen bin, wollte ich lieber auf einer Kinderstation arbeiten. Nebenbei habe ich nach einer anderen Stelle gesucht und 2007 dann endlich eine Stelle an einer Kinderklinik gefunden. Dort arbeite ich bis heute.

Ja, und 2005 habe ich Max kennengelernt. 2009 haben wir geheiratet. Und 2011 ist unser Sohn Alexander auf die Welt gekommen! Welche Sprachen ich spreche? Nun, natürlich fließend Deutsch und Italienisch, und in der Schule habe ich noch Englisch gelernt.

A. Lies den Text und verbinde die Satzteile.

1. Marina Benzi ist a. mit Max geheiratet. 2. Als sie 2 Jahre alt war, b. an der Kinderklinik. 3. 3 Jahre lang machte Marina c. hat sie ein Kind bekommen. 4. Marina Benzi arbeitet zurzeit d. im Jahr 1986 geboren. 5. Marina ist 2009 e. ist sie nach München umgezogen. 6. Im Jahr 2011 f. eine Ausbildung als Krankenpflegerin.

B. Richtig oder Falsch?

1. Marina Benzi arbeitet jetzt als Krankenpflegerin am Klinikum Neumarkt.

2. Marina Benzi mag Kinder. Deshalb nahm sie die Stelle am Klinikum Großhadern.

3. 2007 hat Marina Benzi ihre Arbeitsstelle gewechselt, denn sie ist gern mit Kindern.

4. Marina Benzi kann fließend Englisch, Deutsch und Italienisch.

Since foreign language learning and practise needs more attentioin and dedication, we suggest you to download and print the pdf for easier learning.

Click here to Download - CBSE Class 10 German Sample Question Paper 2022-23

The marking scheme of the CBSE Class 10 German Sample Paper 2022-23 in pdf format. Students must chgeck the marking scheme to understand and analyze their performance from a third person perspective.

Click here to Download - CBSE Class 10 German Marking Scheme 2022-23

German is one among the most commonly spoken languages worldwide. It is also considered a lingua franca of Central and Eastern Europe. Pursuing this course, students will open a gateway of opportunities for themselves.

