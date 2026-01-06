Kendriya Vidyalaya School Holiday List 2026-27: Download PDF

Kendriya Vidyalayas, or the KVs, have their own set of holidays based on the Kendriya Vidyalaya Sangathan, or KVS. The holidays are very important for students, parents, and employees as they help plan their educational and personal commitments. The holidays are basically classified under two broad categories, namely the Public Holidays and the Restricted Holidays. The former are mandatory, while the latter are optional.
The entire list for the calendar year 2026 includes detailed tables for both Restricted Holidays and Public Holidays. The Public Holidays are celebrated across the entire country and serve as a nationwide closure for schools. The Restricted Holidays, in contrast, provide some flexibility in terms of options for staff members and students, allowing each KV to grant an individual a maximum of two Restricted Holidays.
Kendriya Vidyalayas (KVs) Restricted Holidays (RH) for 2026
Restricted Holidays are optional holidays. KV employees are permitted to avail themselves of any two holidays from the list of Restricted Holidays (RH) during the calendar year 2026.
|
S. No.
|
Name of the Holiday
|
Date
|
Day
|
1
|
New Year's Day
|
01.01.2026
|
Thursday
|
2
|
Lohri
|
13.01.2026
|
Tuesday
|
3
|
Makar Sankranti, Magha Bihu/Pongal
|
14.01.2026
|
Wednesday
|
4
|
Guru Gobind Singh's Birthday
|
20.01.2026
|
Tuesday
|
5
|
Ganesh Jayanti
|
22.01.2026
|
Thursday
|
6
|
Basant Panchami/Sri Panchami
|
23.01.2026
|
Friday
|
7
|
Guru Ravidas's Birthday
|
01.02.2026
|
Sunday
|
8
|
Swami Dayanand Saraswati Jayanti
|
12.02.2026
|
Thursday
|
9
|
Mahashivratri
|
15.02.2026
|
Sunday
|
10
|
Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
|
19.02.2026
|
Thursday
|
11
|
Holika Dahan
|
02.03.2026
|
Monday
|
12
|
Sahadat-e-Hazrat Ali
|
11.03.2026
|
Wednesday
|
13
|
Jamat-Ul-Vida
|
20.03.2026
|
Friday
|
14
|
Ram Navami
|
26.03.2026
|
Thursday
|
15
|
Pesah (Jew), Hanuman Jayanti
|
02.04.2026
|
Thursday
|
16
|
Easter Sunday
|
05.04.2026
|
Sunday
|
17
|
Vaishakhi, Vishu, Meshadi
|
14.04.2026
|
Tuesday
|
18
|
Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti
|
14.04.2026
|
Tuesday
|
19
|
Vaishakhadi (Bengal)/Bohag Bihu (Assam)
|
15.04.2026
|
Wednesday
|
20
|
Akshaya Tritiya
|
19.04.2025*
|
Sunday
|
21
|
Maharashtra Day
|
01.05.2026
|
Friday
|
22
|
Rabindranath Tagore Jayanti
|
08.05.2026
|
Friday
|
23
|
Vat Pournima
|
29.06.2026
|
Monday
|
24
|
Sant Tukaram Maharaj Palkhi Yatra (First day)
|
07.07.2026
|
Tuesday
|
25
|
Rath Yatra
|
16.07.2026
|
Thursday
|
26
|
Aashadhi Ekadashi
|
25.07.2026
|
Saturday
|
27
|
Guru Pournima
|
29.07.2026
|
Wednesday
|
28
|
Parsi New Year's Day/Nauraj
|
15.08.2026
|
Saturday
|
29
|
Nag Panchami
|
17.08.2026
|
Monday
|
30
|
Onam/Thiruonam Day
|
26.08.2026
|
Wednesday
|
31
|
Raksha Bandhan
|
28.08.2026
|
Friday
|
32
|
Janmashtami (Smarta) / Shri Krishna Jayanti
|
04.09.2026
|
Friday
|
33
|
Gopalkala/Dahihandi
|
05.09.2026
|
Saturday
|
34
|
Rosh Hashanah (Jew)
|
12.09.2026
|
Saturday
|
35
|
Yom Kippur (Jew)
|
21.09.2026
|
Monday
|
36
|
Anant Chaturdashi
|
25.09.2026
|
Friday
|
37
|
Sukkoth (Jew)
|
26.09.2026
|
Saturday
|
38
|
Simhat Torah (Jew)
|
04.10.2026
|
Sunday
|
39
|
Ghatsthapana, First Navaratra day
|
11.10.2026
|
Sunday
|
40
|
Dussehra (Saptami)
|
18.10.2026
|
Sunday
|
41
|
Dussehra (Maha Ashtami)/ Dussehra (Maha Navmi)
|
19.10.2026
|
Monday
|
42
|
An additional day for Dussehra
|
21.10.2026
|
Wednesday
|
43
|
Kojagiri Pournima
|
25.10.2026
|
Sunday
|
44
|
Maharishi Valmiki Jayanti
|
26.10.2026
|
Monday
|
45
|
Karaka Chaturthi (Karwa Chouth)
|
29.10.2026
|
Thursday
|
46
|
Dhantrayodashi
|
06.11.2026
|
Friday
|
47
|
Govardhan Puja
|
10.11.2026
|
Tuesday
|
48
|
Bhaidooj/ Balipratipada
|
11.11.2026
|
Wednesday
|
49
|
Pratihar Sashthi or Surya Sashthi (Chhat Puja)
|
15.11.2026
|
Sunday
|
50
|
Hanukkah (Jew)
|
05.12.2026
|
Saturday
|
51
|
Dr. Babasaheb Ambedkar Punyatithi
|
06.12.2026
|
Sunday
|
52
|
Shri Datta Jayanti
|
23.12.2026
|
Wednesday
|
53
|
Christmas Eve
|
24.12.2026
|
Thursday
|
54
|
Boxing Day
|
26.12.2026
|
Saturday
Kendriya Vidyalayas (KVs) List of Public Holidays for 2026
Public Holidays are compulsory holidays observed by all Kendriya Vidyalayas. These days are non-negotiable and apply uniformly across all KV schools in India for the academic year 2026.
|
S. No.
|
Holiday
|
Date
|
Day
|
1
|
Republic Day
|
26.01.2026
|
Monday
|
2
|
Holi (Dhulivandan)
|
03.03.2026
|
Tuesday
|
3
|
Gudi Padava
|
19.03.2026
|
Thursday
|
4
|
Id-ul-Fitr (Ramzan Id)*
|
21.03.2026
|
Saturday
|
5
|
Mahavir Jayanti
|
31.03.2026
|
Tuesday
|
6
|
Good Friday
|
03.04.2026
|
Friday
|
7
|
Buddha Purnima
|
01.05.2026
|
Friday
|
8
|
Id-ul-Zuha (Bakri Id)*
|
27.05.2026
|
Wednesday
|
9
|
Muharram*
|
26.06.2026
|
Friday
|
10
|
Independence Day
|
15.08.2026
|
Saturday
|
11
|
Id-e-Milad (Birthday of Prophet Mohammad)*
|
26.08.2026
|
Wednesday
|
12
|
Ganesh Chaturthi/Vinayak Chaturthi
|
14.09.2026
|
Monday
|
13
|
Mahatma Gandhi's Birthday
|
02.10.2026
|
Friday
|
14
|
Dussehra (Vijayadashmi)
|
20.10.2026
|
Tuesday
|
15
|
Diwali (Deepavali)
|
08.11.2026
|
Sunday
|
16
|
Guru Nanak's Birthday
|
24.11.2026
|
Tuesday
|
17
|
Christmas Day
|
25.12.2026
|
Friday
Month-wise Breakdown of Kendriya Vidyalayas (KVs) Holidays for 2026
This breakdown lists all observed holidays—both Public (Compulsory) and Restricted (Optional)—by month for the academic year 2026. KV employees are permitted to choose any two holidays from the Restricted Holidays (RH) list.
KV Holidays in January 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Type
|
Date
|
Day
|
1
|
New Year's Day
|
RH
|
01.01.2026
|
Thursday
|
2
|
Lohri
|
RH
|
13.01.2026
|
Tuesday
|
3
|
Makar Sankranti, Magha Bihu/Pongal
|
RH
|
14.01.2026
|
Wednesday
|
4
|
Guru Gobind Singh's Birthday
|
RH
|
20.01.2026
|
Tuesday
|
5
|
Ganesh Jayanti
|
RH
|
22.01.2026
|
Thursday
|
6
|
Basant Panchami/Sri Panchami
|
RH
|
23.01.2026
|
Friday
|
7
|
Republic Day
|
Public
|
26.01.2026
|
Monday
KV Holidays in February 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Type
|
Date
|
Day
|
1
|
Guru Ravidas's Birthday
|
RH
|
01.02.2026
|
Sunday
|
2
|
Swami Dayanand Saraswati Jayanti
|
RH
|
12.02.2026
|
Thursday
|
3
|
Mahashivratri
|
RH
|
15.02.2026
|
Sunday
|
4
|
Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
|
RH
|
19.02.2026
|
Thursday
KV Holidays in March 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Type
|
Date
|
Day
|
1
|
Holika Dahan
|
RH
|
02.03.2026
|
Monday
|
2
|
Holi (Dhulivandan)
|
Public
|
03.03.2026
|
Tuesday
|
3
|
Sahadat-e-Hazrat Ali
|
RH
|
11.03.2026
|
Wednesday
|
4
|
Gudi Padava
|
Public
|
19.03.2026
|
Thursday
|
5
|
Jamat-Ul-Vida
|
RH
|
20.03.2026
|
Friday
|
6
|
Id-ul-Fitr (Ramzan Id)*
|
Public
|
21.03.2026
|
Saturday
|
7
|
Ram Navami
|
RH
|
26.03.2026
|
Thursday
|
8
|
Mahavir Jayanti
|
Public
|
31.03.2026
|
Tuesday
KV Holidays in April 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Type
|
Date
|
Day
|
1
|
Pesah (Jew), Hanuman Jayanti
|
RH
|
02.04.2026
|
Thursday
|
2
|
Good Friday
|
Public
|
03.04.2026
|
Friday
|
3
|
Easter Sunday
|
RH
|
05.04.2026
|
Sunday
|
4
|
Vaishakhi, Vishu, Meshadi
|
RH
|
14.04.2026
|
Tuesday
|
5
|
Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti
|
RH
|
14.04.2026
|
Tuesday
|
6
|
Vaishakhadi (Bengal)/Bohag Bihu (Assam)
|
RH
|
15.04.2026
|
Wednesday
|
7
|
Akshaya Tritiya
|
RH
|
19.04.2026*
|
Sunday
KV Holidays in May 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Type
|
Date
|
Day
|
1
|
Buddha Purnima
|
Public
|
01.05.2026
|
Friday
|
2
|
Maharashtra Day
|
RH
|
01.05.2026
|
Friday
|
3
|
Rabindranath Tagore Jayanti
|
RH
|
08.05.2026
|
Friday
|
4
|
Id-ul-Zuha (Bakri Id)*
|
Public
|
27.05.2026
|
Wednesday
KV Holidays in June 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Type
|
Date
|
Day
|
1
|
Muharram*
|
Public
|
26.06.2026
|
Friday
|
2
|
Vat Pournima
|
RH
|
29.06.2026
|
Monday
KV Holidays in July 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Type
|
Date
|
Day
|
1
|
Sant Tukaram Maharaj Palkhi Yatra (First day)
|
RH
|
07.07.2026
|
Tuesday
|
2
|
Rath Yatra
|
RH
|
16.07.2026
|
Thursday
|
3
|
Aashadhi Ekadashi
|
RH
|
25.07.2026
|
Saturday
|
4
|
Guru Pournima
|
RH
|
29.07.2026
|
Wednesday
KV Holidays in August 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Type
|
Date
|
Day
|
1
|
Parsi New Year's Day/Nauraj
|
RH
|
15.08.2026
|
Saturday
|
2
|
Independence Day
|
Public
|
15.08.2026
|
Saturday
|
3
|
Nag Panchami
|
RH
|
17.08.2026
|
Monday
|
4
|
Onam/Thiruonam Day
|
RH
|
26.08.2026
|
Wednesday
|
5
|
Id-e-Milad (Birthday of Prophet Mohammad)*
|
Public
|
26.08.2026
|
Wednesday
|
6
|
Raksha Bandhan
|
RH
|
28.08.2026
|
Friday
KV Holidays in September 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Type
|
Date
|
Day
|
1
|
Janmashtami (Smarta) / Shri Krishna Jayanti
|
RH
|
04.09.2026
|
Friday
|
2
|
Gopalkala/Dahihandi
|
RH
|
05.09.2026
|
Saturday
|
3
|
Rosh Hashanah (Jew)
|
RH
|
12.09.2026
|
Saturday
|
4
|
Ganesh Chaturthi/Vinayak Chaturthi
|
Public
|
14.09.2026
|
Monday
|
5
|
Yom Kippur (Jew)
|
RH
|
21.09.2026
|
Monday
|
6
|
Anant Chaturdashi
|
RH
|
25.09.2026
|
Friday
|
7
|
Sukkoth (Jew)
|
RH
|
26.09.2026
|
Saturday
KV Holidays in October 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Type
|
Date
|
Day
|
1
|
Mahatma Gandhi's Birthday
|
Public
|
02.10.2026
|
Friday
|
2
|
Simhat Torah (Jew)
|
RH
|
04.10.2026
|
Sunday
|
3
|
Ghatsthapana, First Navaratra day
|
RH
|
11.10.2026
|
Sunday
|
4
|
Dussehra (Saptami)
|
RH
|
18.10.2026
|
Sunday
|
5
|
Dussehra (Maha Ashtami)/ Dussehra (Maha Navmi)
|
RH
|
19.10.2026
|
Monday
|
6
|
Dussehra (Vijayadashmi)
|
Public
|
20.10.2026
|
Tuesday
|
7
|
An additional day for Dussehra
|
RH
|
21.10.2026
|
Wednesday
|
8
|
Kojagiri Pournima
|
RH
|
25.10.2026
|
Sunday
|
9
|
Maharishi Valmiki Jayanti
|
RH
|
26.10.2026
|
Monday
|
10
|
Karaka Chaturthi (Karwa Chouth)
|
RH
|
29.10.2026
|
Thursday
KV Holidays in November 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Type
|
Date
|
Day
|
1
|
Dhantrayodashi
|
RH
|
06.11.2026
|
Friday
|
2
|
Diwali (Deepavali)
|
Public
|
08.11.2026
|
Sunday
|
3
|
Govardhan Puja
|
RH
|
10.11.2026
|
Tuesday
|
4
|
Bhaidooj/ Balipratipada
|
RH
|
11.11.2026
|
Wednesday
|
5
|
Pratihar Sashthi or Surya Sashthi (Chhat Puja)
|
RH
|
15.11.2026
|
Sunday
|
6
|
Guru Nanak's Birthday
|
Public
|
24.11.2026
|
Tuesday
KV Holidays in December 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Type
|
Date
|
Day
|
1
|
Hanukkah (Jew)
|
RH
|
05.12.2026
|
Saturday
|
2
|
Dr. Babasaheb Ambedkar Punyatithi
|
RH
|
06.12.2026
|
Sunday
|
3
|
Shri Datta Jayanti
|
RH
|
23.12.2026
|
Wednesday
|
4
|
Christmas Eve
|
RH
|
24.12.2026
|
Thursday
|
5
|
Christmas Day
|
Public
|
25.12.2026
|
Friday
|
6
|
Boxing Day
|
RH
|
26.12.2026
|
Saturday
Note:
-
Holidays marked with an asterisk (*) may be subject to change depending on the sighting of the moon.
-
Holidays in bold are Public (Compulsory) Holidays.
-
RH indicates a Restricted Holiday, of which KV employees can choose any two.
