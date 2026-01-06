JEE Main 2026 City Intimation Slip
Focus
Quick Links

Kendriya Vidyalaya School Holiday List 2026-27: Download PDF

By Anisha Mishra
Jan 6, 2026, 15:55 IST

The following is the Holiday List that has been announced by Kendriya Vidyalaya for the academic year of 2026-27. The approved holidays are grouped into two types: Public Holidays and Restricted Holidays. Below is an explanation to avoid any misunderstanding that may result due to different types of holidays being provided to students and staff members. You can check out the rest of the story to know more.

Add as a preferred source on Google
Join us

Kendriya Vidyalayas, or the KVs, have their own set of holidays based on the Kendriya Vidyalaya Sangathan, or KVS. The holidays are very important for students, parents, and employees as they help plan their educational and personal commitments. The holidays are basically classified under two broad categories, namely the Public Holidays and the Restricted Holidays. The former are mandatory, while the latter are optional.

The entire list for the calendar year 2026 includes detailed tables for both Restricted Holidays and Public Holidays. The Public Holidays are celebrated across the entire country and serve as a nationwide closure for schools. The Restricted Holidays, in contrast, provide some flexibility in terms of options for staff members and students, allowing each KV to grant an individual a maximum of two Restricted Holidays.

Kendriya Vidyalayas (KVs) Restricted Holidays (RH) for 2026

Restricted Holidays are optional holidays. KV employees are permitted to avail themselves of any two holidays from the list of Restricted Holidays (RH) during the calendar year 2026.

S. No.

Name of the Holiday

Date

Day

1

New Year's Day

01.01.2026

Thursday

2

Lohri

13.01.2026

Tuesday

3

Makar Sankranti, Magha Bihu/Pongal

14.01.2026

Wednesday

4

Guru Gobind Singh's Birthday

20.01.2026

Tuesday

5

Ganesh Jayanti

22.01.2026

Thursday

6

Basant Panchami/Sri Panchami

23.01.2026

Friday

7

Guru Ravidas's Birthday

01.02.2026

Sunday

8

Swami Dayanand Saraswati Jayanti

12.02.2026

Thursday

9

Mahashivratri

15.02.2026

Sunday

10

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti

19.02.2026

Thursday

11

Holika Dahan

02.03.2026

Monday

12

Sahadat-e-Hazrat Ali

11.03.2026

Wednesday

13

Jamat-Ul-Vida

20.03.2026

Friday

14

Ram Navami

26.03.2026

Thursday

15

Pesah (Jew), Hanuman Jayanti

02.04.2026

Thursday

16

Easter Sunday

05.04.2026

Sunday

17

Vaishakhi, Vishu, Meshadi

14.04.2026

Tuesday

18

Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti

14.04.2026

Tuesday

19

Vaishakhadi (Bengal)/Bohag Bihu (Assam)

15.04.2026

Wednesday

20

Akshaya Tritiya

19.04.2025*

Sunday

21

Maharashtra Day

01.05.2026

Friday

22

Rabindranath Tagore Jayanti

08.05.2026

Friday

23

Vat Pournima

29.06.2026

Monday

24

Sant Tukaram Maharaj Palkhi Yatra (First day)

07.07.2026

Tuesday

25

Rath Yatra

16.07.2026

Thursday

26

Aashadhi Ekadashi

25.07.2026

Saturday

27

Guru Pournima

29.07.2026

Wednesday

28

Parsi New Year's Day/Nauraj

15.08.2026

Saturday

29

Nag Panchami

17.08.2026

Monday

30

Onam/Thiruonam Day

26.08.2026

Wednesday

31

Raksha Bandhan

28.08.2026

Friday

32

Janmashtami (Smarta) / Shri Krishna Jayanti

04.09.2026

Friday

33

Gopalkala/Dahihandi

05.09.2026

Saturday

34

Rosh Hashanah (Jew)

12.09.2026

Saturday

35

Yom Kippur (Jew)

21.09.2026

Monday

36

Anant Chaturdashi

25.09.2026

Friday

37

Sukkoth (Jew)

26.09.2026

Saturday

38

Simhat Torah (Jew)

04.10.2026

Sunday

39

Ghatsthapana, First Navaratra day

11.10.2026

Sunday

40

Dussehra (Saptami)

18.10.2026

Sunday

41

Dussehra (Maha Ashtami)/ Dussehra (Maha Navmi)

19.10.2026

Monday

42

An additional day for Dussehra

21.10.2026

Wednesday

43

Kojagiri Pournima

25.10.2026

Sunday

44

Maharishi Valmiki Jayanti

26.10.2026

Monday

45

Karaka Chaturthi (Karwa Chouth)

29.10.2026

Thursday

46

Dhantrayodashi

06.11.2026

Friday

47

Govardhan Puja

10.11.2026

Tuesday

48

Bhaidooj/ Balipratipada

11.11.2026

Wednesday

49

Pratihar Sashthi or Surya Sashthi (Chhat Puja)

15.11.2026

Sunday

50

Hanukkah (Jew)

05.12.2026

Saturday

51

Dr. Babasaheb Ambedkar Punyatithi

06.12.2026

Sunday

52

Shri Datta Jayanti

23.12.2026

Wednesday

53

Christmas Eve

24.12.2026

Thursday

54

Boxing Day

26.12.2026

Saturday

Kendriya Vidyalayas (KVs) List of Public Holidays for 2026

Public Holidays are compulsory holidays observed by all Kendriya Vidyalayas. These days are non-negotiable and apply uniformly across all KV schools in India for the academic year 2026.

S. No.

Holiday

Date

Day

1

Republic Day

26.01.2026

Monday

2

Holi (Dhulivandan)

03.03.2026

Tuesday

3

Gudi Padava

19.03.2026

Thursday

4

Id-ul-Fitr (Ramzan Id)*

21.03.2026

Saturday

5

Mahavir Jayanti

31.03.2026

Tuesday

6

Good Friday

03.04.2026

Friday

7

Buddha Purnima

01.05.2026

Friday

8

Id-ul-Zuha (Bakri Id)*

27.05.2026

Wednesday

9

Muharram*

26.06.2026

Friday

10

Independence Day

15.08.2026

Saturday

11

Id-e-Milad (Birthday of Prophet Mohammad)*

26.08.2026

Wednesday

12

Ganesh Chaturthi/Vinayak Chaturthi

14.09.2026

Monday

13

Mahatma Gandhi's Birthday

02.10.2026

Friday

14

Dussehra (Vijayadashmi)

20.10.2026

Tuesday

15

Diwali (Deepavali)

08.11.2026

Sunday

16

Guru Nanak's Birthday

24.11.2026

Tuesday

17

Christmas Day

25.12.2026

Friday

👉Check: Kendriya Vidyalaya Holidays for 2026-27 Download PDF

Month-wise Breakdown of Kendriya Vidyalayas (KVs) Holidays for 2026

This breakdown lists all observed holidays—both Public (Compulsory) and Restricted (Optional)—by month for the academic year 2026. KV employees are permitted to choose any two holidays from the Restricted Holidays (RH) list.

KV Holidays in January 2026

S. No.

Holiday Name

Type

Date

Day

1

New Year's Day

RH

01.01.2026

Thursday

2

Lohri

RH

13.01.2026

Tuesday

3

Makar Sankranti, Magha Bihu/Pongal

RH

14.01.2026

Wednesday

4

Guru Gobind Singh's Birthday

RH

20.01.2026

Tuesday

5

Ganesh Jayanti

RH

22.01.2026

Thursday

6

Basant Panchami/Sri Panchami

RH

23.01.2026

Friday

7

Republic Day

Public

26.01.2026

Monday

KV Holidays in February 2026

S. No.

Holiday Name

Type

Date

Day

1

Guru Ravidas's Birthday

RH

01.02.2026

Sunday

2

Swami Dayanand Saraswati Jayanti

RH

12.02.2026

Thursday

3

Mahashivratri

RH

15.02.2026

Sunday

4

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti

RH

19.02.2026

Thursday

KV Holidays in March 2026

S. No.

Holiday Name

Type

Date

Day

1

Holika Dahan

RH

02.03.2026

Monday

2

Holi (Dhulivandan)

Public

03.03.2026

Tuesday

3

Sahadat-e-Hazrat Ali

RH

11.03.2026

Wednesday

4

Gudi Padava

Public

19.03.2026

Thursday

5

Jamat-Ul-Vida

RH

20.03.2026

Friday

6

Id-ul-Fitr (Ramzan Id)*

Public

21.03.2026

Saturday

7

Ram Navami

RH

26.03.2026

Thursday

8

Mahavir Jayanti

Public

31.03.2026

Tuesday

KV Holidays in April 2026

S. No.

Holiday Name

Type

Date

Day

1

Pesah (Jew), Hanuman Jayanti

RH

02.04.2026

Thursday

2

Good Friday

Public

03.04.2026

Friday

3

Easter Sunday

RH

05.04.2026

Sunday

4

Vaishakhi, Vishu, Meshadi

RH

14.04.2026

Tuesday

5

Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti

RH

14.04.2026

Tuesday

6

Vaishakhadi (Bengal)/Bohag Bihu (Assam)

RH

15.04.2026

Wednesday

7

Akshaya Tritiya

RH

19.04.2026*

Sunday

KV Holidays in May 2026

S. No.

Holiday Name

Type

Date

Day

1

Buddha Purnima

Public

01.05.2026

Friday

2

Maharashtra Day

RH

01.05.2026

Friday

3

Rabindranath Tagore Jayanti

RH

08.05.2026

Friday

4

Id-ul-Zuha (Bakri Id)*

Public

27.05.2026

Wednesday

KV Holidays in June 2026

S. No.

Holiday Name

Type

Date

Day

1

Muharram*

Public

26.06.2026

Friday

2

Vat Pournima

RH

29.06.2026

Monday

KV Holidays in July 2026

S. No.

Holiday Name

Type

Date

Day

1

Sant Tukaram Maharaj Palkhi Yatra (First day)

RH

07.07.2026

Tuesday

2

Rath Yatra

RH

16.07.2026

Thursday

3

Aashadhi Ekadashi

RH

25.07.2026

Saturday

4

Guru Pournima

RH

29.07.2026

Wednesday

KV Holidays in August 2026

S. No.

Holiday Name

Type

Date

Day

1

Parsi New Year's Day/Nauraj

RH

15.08.2026

Saturday

2

Independence Day

Public

15.08.2026

Saturday

3

Nag Panchami

RH

17.08.2026

Monday

4

Onam/Thiruonam Day

RH

26.08.2026

Wednesday

5

Id-e-Milad (Birthday of Prophet Mohammad)*

Public

26.08.2026

Wednesday

6

Raksha Bandhan

RH

28.08.2026

Friday

KV Holidays in September 2026

S. No.

Holiday Name

Type

Date

Day

1

Janmashtami (Smarta) / Shri Krishna Jayanti

RH

04.09.2026

Friday

2

Gopalkala/Dahihandi

RH

05.09.2026

Saturday

3

Rosh Hashanah (Jew)

RH

12.09.2026

Saturday

4

Ganesh Chaturthi/Vinayak Chaturthi

Public

14.09.2026

Monday

5

Yom Kippur (Jew)

RH

21.09.2026

Monday

6

Anant Chaturdashi

RH

25.09.2026

Friday

7

Sukkoth (Jew)

RH

26.09.2026

Saturday

KV Holidays in October 2026

S. No.

Holiday Name

Type

Date

Day

1

Mahatma Gandhi's Birthday

Public

02.10.2026

Friday

2

Simhat Torah (Jew)

RH

04.10.2026

Sunday

3

Ghatsthapana, First Navaratra day

RH

11.10.2026

Sunday

4

Dussehra (Saptami)

RH

18.10.2026

Sunday

5

Dussehra (Maha Ashtami)/ Dussehra (Maha Navmi)

RH

19.10.2026

Monday

6

Dussehra (Vijayadashmi)

Public

20.10.2026

Tuesday

7

An additional day for Dussehra

RH

21.10.2026

Wednesday

8

Kojagiri Pournima

RH

25.10.2026

Sunday

9

Maharishi Valmiki Jayanti

RH

26.10.2026

Monday

10

Karaka Chaturthi (Karwa Chouth)

RH

29.10.2026

Thursday

KV Holidays in November 2026

S. No.

Holiday Name

Type

Date

Day

1

Dhantrayodashi

RH

06.11.2026

Friday

2

Diwali (Deepavali)

Public

08.11.2026

Sunday

3

Govardhan Puja

RH

10.11.2026

Tuesday

4

Bhaidooj/ Balipratipada

RH

11.11.2026

Wednesday

5

Pratihar Sashthi or Surya Sashthi (Chhat Puja)

RH

15.11.2026

Sunday

6

Guru Nanak's Birthday

Public

24.11.2026

Tuesday

KV Holidays in December 2026

S. No.

Holiday Name

Type

Date

Day

1

Hanukkah (Jew)

RH

05.12.2026

Saturday

2

Dr. Babasaheb Ambedkar Punyatithi

RH

06.12.2026

Sunday

3

Shri Datta Jayanti

RH

23.12.2026

Wednesday

4

Christmas Eve

RH

24.12.2026

Thursday

5

Christmas Day

Public

25.12.2026

Friday

6

Boxing Day

RH

26.12.2026

Saturday

Note:

  • Holidays marked with an asterisk (*) may be subject to change depending on the sighting of the moon.

  • Holidays in bold are Public (Compulsory) Holidays.

  • RH indicates a Restricted Holiday, of which KV employees can choose any two.

Anisha Mishra
Anisha Mishra

Content Writer

Anisha Mishra is a mass communication professional and content strategist with a total two years of experience. She's passionate about creating clear, results-driven content—from articles to social media posts—that genuinely connects with audiences. With a proven track record of shaping compelling narratives and boosting engagement for brands like Shiksha.com, she excels in the education sector, handling CBSE, State Boards, NEET, and JEE exams, especially during crucial result seasons. Blending expertise in traditional and new digital media, Anisha constantly explores current content trends. Connect with her on LinkedIn for fresh insights into education content strategy and audience behavior, and let's make a lasting impact together.
... Read More

Latest Stories

Get here latest School, CBSE and Govt Jobs notification and articles in English and Hindi for Sarkari Naukari, Sarkari Result and Exam Preparation. Empower your learning journey with Jagran Josh App - Your trusted guide for exams, career, and knowledge! Download Now

Trending

Popular Searches

Latest Education News