MCC NEET UG Counselling 2026 Seat Allotment Result जारी: mcc.nic.in से देखें एमबीबीएस और बीडीएस अलॉटमेंट स्टेटस, PDF करें डाउनलोड
MCC NEET UG Counselling 2026:मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG 1st Round Allotment Result आज 21 अगस्त 2026 को जारी कर दिया गया है। यहां से डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक पाएं।
NEET UG Seat Allotment Result 2026 Out: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG 1st Round Allotment Result आज 21 अगस्त 2026 को जारी कर दिया गया है। देश के प्रतिष्ठित मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ), डीम्ड/सेंट्रल यूनिवर्सिटी, AIIMS, JIPMER, और ESIC की सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हुए छात्र अब अपना अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं।
MBBS या BDS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रजिस्टर करने वाले छात्र अपना रिजल्ट एमसीसी के ऑफिशियल पोर्टल mcc.nic.in पर जाकर PDF प्रारूप (Provisional/Final Allotment List) में डाउनलोड कर सकते हैं। एमसीसी की ऑफिशियल नोटिस के अनुसार एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए कुल 29,945 सीटें अलॉटेड की गई है। साथ ही, जिन छात्रों को कॉलेज अलॉट हुआ है, उन्हें दिए गए टाइम पीरियड के अंदर अपने कॉलेजों में जाकर रिपोर्टिंग और एडमिशन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होंगा।
MCC द्वारा राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए सीटों का अलॉटमेंट छात्र द्वारा NEET UG 2026 में प्राप्त रैंक, कैटेगरी और रजिस्ट्रेशन किए गए ऑप्शन के आधार पर किया गया है।
MCC NEET UG काउंसलिंग 2026 (Round 1) से जुड़ी डेट्स और डिटेल्स
आज जारी हुए MCC NEET 2026 Round 1 Result से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। इस टेबल में रिपोर्टिंग टाइम से लेकर डेटा वेरिफिकेशन तक की सभी जानकारी शामिल है।
|
इवेंट
|
डिटेल्स
|
काउंसलिंग संस्था
|
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC)
|
कोर्स
|
MBBS, BDS और B.Sc Nursing
|
राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट
|
21 अगस्त 2026
|
कॉलेज रिपोर्टिंग और जॉइनिंग
|
22 अगस्त से 31 अगस्त 2026
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संस्थानों द्वारा डेटा वेरिफिकेशन
|
1 सितंबर 2026
|
राउंड 2 रजिस्ट्रेशन शुरुआत
|
25 अगस्त 2026 से
|
ऑफिशियल वेबसाइट
NEET UG 2026 के राउंड 1 सीट Allotment के बाद क्या होगा?
NEET UG काउंसलिंग प्रक्रिया के Round 1 में जिन छात्रों को सीट अलॉट की गई है। वह छात्र अब एडमिशन के लिए 20 से 25 अगस्त, 2026 तक के बीच अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। यहां नीचे दी गई टेबल से सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखें।
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इवेंट
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डेट
|
NEET UG राउंड 1 सीट अलॉटमेंट 2026 रिजल्ट
|
19 अगस्त 2026 को रिलीज हुई
|
अलॉटेड कॉलेजों में रिपोर्टिंग एंड ज्वाइन डेट
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20 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक
|
अलॉटेड कॉलेजों में छात्रों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन
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26 अगस्त, 2026
MCC NEET 2026 Round 1 Result Available Download Links
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नोटिफिकेशन
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लिंक्स
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MCC NEET UG 2026 Round 1 Seat Allotment List Notice
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MCC NEET 2026 Round 1 Provisional Allotment Result
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NEET UG 2026 Round 1 Seat Allotment List
MCC NEET UG सीट अलॉटमेंट PDF कैसे डाउनलोड करें?
छात्र अपना MCC NEET UG सीट अलॉटमेंट स्टेटस और अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर मौजूद UG Medical Counselling सेक्शन पर क्लिक करें।
- फिर, स्क्रीन पर 'Final Result Round 1 NEET UG 2026' या 'Allotment Status PDF' के लिंक पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद अपना NEET Roll Number या NEET Rank सर्च करें।
- फिर, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को फिल करके Provisional Allotment Letter डाउनलोड को डाउनलोड कर लें।
- डाउनलोड करने के बाद छात्र इसका प्रिंट-आउट निकाल लें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.