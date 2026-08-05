RSSB Conductor Final Result 2026 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 4 अगस्त को विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) में 500 परिचालक (कंडक्टर) पदों के लिए फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती में गैर अनुसूचित क्षेत्र (NTSP) के 454 और अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के 46 पद शामिल थे। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी, जबकि मेरिट लिस्ट और परिणाम 15 जनवरी 2026 को जारी किया गया था।

दस्तावेज सत्यापन (DV) और पात्रता की जांच पूरी होने के बाद बोर्ड ने फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसमें NTSP के 383 और TSP के 46 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया है। यानी कुल 429 अभ्यर्थियों के चयन की अनुशंसा (Recommendation) विभाग को भेजी गई है। उम्मीदवार RSSB की आधिकारिक वेबसाइट से TSP और NTSP फाइनल मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करके अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और चयन की स्थिति देख सकते हैं।