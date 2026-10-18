RRB JE City Intimation Slip 2026 OUT: आरआरबी जूनियर इंजीनियर सिटी स्लिप जारी, ये रहा Direct Link

उम्मीदवार नीचे दी तालिका में आरआरबी जेई परीक्षा सिटी स्लिप से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।

RRB JE CBT 1 परीक्षा 27 और 28 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। सिटी स्लिप में उम्मीदवारों को परीक्षा शहर, तारीख और शिफ्ट की जानकारी मिलेगी। उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB JE City Intimation Slip 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB JE City Slip 2026 जारी कर दी है। यह सिटी स्लिप CEN 04/2026 के तहत होने वाली CBT 1 परीक्षा के लिए जारी की गई है। जिन उम्मीदवारों ने जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट (CMA) पदों के लिए आवेदन किया है, वे अपनी सिटी स्लिप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी RRB JE सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB JE City Intimation Slip 2026 लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की आसानी के लिए RRB JE City Intimation Slip 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।

RRB JE Admit Card 2026 कब जारी होगा?

RRB JE CBT 1 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब एडमिट कार्ड का इंतजार है। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा की तारीख से लगभग 4 दिन पहले RRB JE Admit Card 2026 यानी ई-कॉल लेटर जारी करेगा। इस हिसाब से 27 अक्टूबर 2026 को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड लगभग 23 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध हो सकता है। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और उम्मीदवार से जुड़े जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने से पहले ई-कॉल लेटर पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

RRB JE CBT 1 Exam 2026: उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश

RRB JE CBT 1 परीक्षा 27 और 28 अक्टूबर 2026 को होगी। उम्मीदवार अपनी सिटी स्लिप में दी गई जानकारी ध्यान से चेक कर लें और परीक्षा के लिए यात्रा की तैयारी समय पर कर लें। सिटी स्लिप में परीक्षा शहर और तिथि की जानकारी दी जाती है, जबकि एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता और जरूरी निर्देश होते हैं। परीक्षा के दिन उम्मीदवार एडमिट कार्ड और उसमें बताए गए वैध पहचान पत्र को साथ लेकर जाएं।